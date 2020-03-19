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Koronavirüs tanısı konulanlara mobil takip

Netanyahu tarafından önerilen ve acil durum önlemi olarak hayata geçirilen uygulama, hastalık tanısı konmuş kişilerin tüm mobil hareketliliğini izleyerek hastalığın yayılmasını engellemeyi amaçlıyor