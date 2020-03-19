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Koronavirüs tanısı konulanlara mobil takip

Netanyahu tarafından önerilen ve acil durum önlemi olarak hayata geçirilen uygulama, hastalık tanısı konmuş kişilerin tüm mobil hareketliliğini izleyerek hastalığın yayılmasını engellemeyi amaçlıyor
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Koronavirüs salgınıyla boğuşan İsrail’de hükümet, oldukça tepki çeken bir uygulamaya imza attı.İsrail Parlamentosu’ndan oy birliğiyle geçen acil durum kararına göre yetkililer, koronavirüs taşıdığı tespit edilen veya taşıdığından şüphelenilen kişilerin cep telefonu hareketlerini takip edebilecek.

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