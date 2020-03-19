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Corona nedeniyle ünlü mağazalar kapandı!

Boyner ve YKM, corona virüsü nedeniyle Türkiye'deki tüm mağazalarını 19 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak kapattıklarını açıkladı. Boyner'in ardından 20'den fazla marka da benzer açıklamalarla mağazalarını geçici olarak kapattığını duyurdu.
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Boyner’in resmi Twitter hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Dünyada ve ülkemizdeki Covid-19 salgını nedeniyle mağazalarımızda konuk ettiğimiz siz değerli müşterilerimizin, tüm çalışanlarımız ile aile ve sevdiklerinin sağlıklarını ve bu konudaki kaygılarını önemsiyoruz.

* Salgını yavaşlatma sorumluluğumuz çerçevesinde istihdam ve çalışan hakları konusunda her zamanki hassasiyetimizi koruyarak Türkiye’deki tüm Boyner ve YKM mağazalarımızı 19 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak kapatıyoruz.

İŞTE KAPANAN MAĞAZALAR

Beymen, Kiğılı, Network, Karaca, Vakko, Yargıcı, Marks & Spencer, GAP, Samsonite, İpekyol, Tumi, B&G, Faik Sönmez, Efor, Mudo, Roman, Twigy, Twist, Machka, Avva, Altınyıldız ve Lufian gibi birçok marka mağazalarını geçici olarak kapattığını belirtti.

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