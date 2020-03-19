Kapalı olması gereken iş yerleri sürekli kontrol ediliyor

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada büyük paniğe neden olan koronavirüsden vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini sürekli olarak kontrol ediyor. Vatandaşların huzuru için çalışan Zabıtalar, koronavirüsünün yayılmasını engellemek için kontrollerini sıklaştırırken vatandaşları ve iş yerlerini de bilgilendiriyor.

ZABITALAR SÜREKLİ OLARAK KONTROL EDİYOR

İçişleri Bakanlığınca, 81 valiliğe gönderilen "koronavirüs tedbirleri" konulu ek genelgede, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, kafeler, kahvehaneler, nargile cafeler, internet cafeler, düğün salonları gibi birçok yer vatandaşların çok yakın bir mesafede bulunması sebebiyle kapandı. Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri de genelge gereği sorumlu olduğu ve kapalı olması gereken iş yerlerinin kontrolünü sürekli olarak kontrol ediyor.