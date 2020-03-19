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Benzin ve motorine indirim geliyor!

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 16 kuruş, motorinin litre fiyatında ise 20 kuruş indirim bekleniyor.
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Rusya ve Suudi Arabistan arasında yaşanan anlaşmazlığa bağlı olarak düşen petrol fiyatları ile birlikte Türkiye’de akaryakıt fiyatları her geçen gün değişiyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre dün motorinin litre fiyatına gelen 27 kuruşluk indirimin ardından bugün de 20 kuruş indirim bekleniyor. Öte yandan salı günü 25 kuruş indirim gelen benzinin litre fiyatında beklenen indirim ise 16 kuruş.

Bugün 09:54 TSİ - Gündem

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