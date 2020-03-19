Doğa’da kayıt işlemleri online yapılacak

Doğa Koleji, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için kayıt işlemlerini online yapacak. Doğa Koleji’nin Türkiye genelindeki tüm kampüslerinde hayata geçirilen uygulama ile veliler, görüşme tarihi ve saati belirterek kayıt görüşmeleri için randevu oluşturacak. Belirtilen tarih ve saatte sisteme giriş yapan veliler, kayıt görüşmelerini online olarak gerçekleştirecek.

Eğitimin Türkiye’deki lideri Doğa Koleji, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin akademik altyapısından ve yükseköğretimdeki derin tecrübe ve birikiminden beslenerek öğrencilerine yeni yetkinlikler kazandırıyor. Türkiye’nin teknolojik dönüşümüne yön verecek aydınlık kuşakların okulu Doğa Koleji, 2020-2021 eğitim öğretim yılında başarı skalasını yukarı taşımayı ve öğrencilerini “dünya vatandaşı olarak yetiştirmeyi” hedefliyor.

İTÜ ile uzun soluklu bir yolculuğa çıkan Doğa Koleji, tüm dünyayı tehdit altına alan Koronavirüse (Covid-19) karşı önlemlerini artırıyor. Doğa Koleji’nde kayıt işlemleri, Doğa Portal aracılığıyla online olarak yapılabilecek. Kayıt görüşmesi yapmak isteyen veliler, görüşme tarih ve saati için randevu oluşturabilecek.

Velilerin; bilgisayar, telefon ya da tabletleri aracılığıyla görüşme yapabilmesine olanak tanıyan portal, kayıtla ilgili görüşmelerin; ebeveynlerin birlikte-grup halinde ya da bireysel olarak gerçekleştirilebilmesini sağlıyor.

EV KONFORUNDA EĞİTİME DEVAM EDECEKLER

Doğa Koleji’nin akademik alandaki başarıları ve akademik kadrosu, yabancı dil eğitimi, sanatsal, sportif ve sosyal faaliyetleri, kendi eğitim materyallerini oluşturması gibi birçok özelliği tercih edilme sebepleri arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınından kaynaklı eğitim-öğretime ara verilmesi kararı nedeniyle Doğa Koleji, akademik takvimde yapılan değişikliklere uygun olarak “DOĞA'M EVİMDE” uzaktan eğitim programıyla eğitime kesintisiz devam edecek.

Doğa Koleji, uzaktan eğitim programı süresince; öğrencilerinin derslerine sanki okullarındaymış gibi devam etmelerini sağlayacak. Çözüm ortağı Sebit iş birliğiyle e-doğa sisteminin teknik altyapısını geliştiren Doğa Koleji, eğitimlerini dijital platformda oluşturduğu sınıflarında sürdürecek.

Doğa’m Evimde dijital eğitim platformu, “Doğa” harikalarını, temel dersler ve fark ders içerikleriyle haftalık standart programda yer aldığı şekilde, 20 dakikalık dijital içerik ve etkinliklerle buluşturacak. Yabancı dil içerikleriyle interaktif şekilde öğrencilerinin dil becerilerini geliştirmeye devam eden program kapsamında, öğretmenler düzenli olarak öğrenci ve velilerle iletişim halinde olacak.