Kartepe'de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı, ara ara İzmit ve Gebze kent merkezlerinde etkili oldu. Sabah saatlerinde ise kentin yüksek kesimleri beyaza büründü. Kartepe ilçesi Samanlı Dağları’nda kar yağışı etkisini sürdürürken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri de yolların kar nedeniyle kapanmaması için çalışma başlattı. Etkili olan kar yağışı sonrasında Kartepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 80 santimetre olarak ölçüldü.
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Kocaeli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı devam ediyor
Kocaeli’nin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürürken, Kartepe Kayak Merkezi’nde kar kalınlığı 80 santime ulaştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz