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ÖSYM corona önlemleri kapsamında sınavları erteledi

ÖSYM corona virüsü önlemleri kapsamında 2020 sınav takviminde güncelleme yaptı. Buna göre; dokuz sınavın tarihi ertelendi.
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) koronavirüs nedeniyle sınav takviminde güncellemeye gitti. Önlemler kapsamında 9 sınav ertelendi.

Ertelenen sınavlar ve yeni tarihleri şöyle:

- 29 Mart 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2020-MSÜ) 3 Mayıs 2020 tarihinde,

- 4 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavının (2020-DİB-MBSTS) 3 Ekim 2020 tarihinde,

- 12 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (2020-YDS/1) 17 Mayıs 2020 tarihinde

- 18 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Elektronik Yabancı Dil Sınavının (2020 e-YDS/4 Farsça) 2 Mayıs 2020 tarihinde,

- 19 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Elektronik Yabancı Dil Sınavının (2020 e-YDS/5 İspanyolca/İtalyanca) 16 Mayıs 2020 tarihinde,

- 26 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (2020-EKPSS) 20 Eylül 2020 tarihinde,

- 3 Mayıs 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2020-ALES/1) 10 Mayıs 2020 tarihinde,

- 16 Mayıs 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavının (2020-İSG/1) 29 Ağustos 2020 tarihinde,

- 20 Eylül 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2020-ALES/2) 16 Ağustos 2020 tarihinde yapılacak.

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