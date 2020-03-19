Büyükşehir'den koronavirüse karşı dezenfekte çalışmaları sürüyor

Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyada büyük paniğe neden olan koronavirüsden (Covid-19) dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sokak, cadde ve kalabalığın yoğun olduğu bölgelerde dezenfekte işlemlerine tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı 50 kişilik ekip, 11 araçla kamu, kurum ve kuruluş binaları ile bahçelerini ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanları dezenfekte etti. Dezenfeksiyon işlemi sürekli olarak ekiplerce devam ettirilecek.

GECE GÜNDÜZ DEZENFEKSİYON ÇALIŞMASI VAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların huzur duyacağı bir ortam ve koronavirüs oluşumunu engellemek için dezenfeksiyon çalışmalarına gece gündüz devam ediyor. Bu kapsamda 18 Mart (dün) Çarşamba günü 80 lokasyonda dezenfekte uygulaması yapan ekipler, kamu kurum ve kuruluşlarının yanında vatandaşların sıkça kullandığı parklardaki oturma ve oyun gruplarını dezenfekte etti. Lokasyonların tek seferlik dezenfekte edilmediğini belirten Büyükşehir ekipleri, uygulamanın periyodik şekilde tekrarlanacağını belirtti.