Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 10:49 TSİ- Gündem G: Bugün 10:55 TSİ

Büyükşehir'den koronavirüse karşı dezenfekte çalışmaları sürüyor

Büyükşehir ekipleri, ilçelerde kamu kurum kuruluş binalarını ve halkın yoğun olarak kullandığı alanları dezenfekte işlemlerine sürekli devam ediyor
mask

Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyada büyük paniğe neden olan koronavirüsden (Covid-19)  dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sokak, cadde ve kalabalığın yoğun olduğu bölgelerde dezenfekte işlemlerine tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı 50 kişilik ekip, 11 araçla kamu, kurum ve kuruluş binaları ile bahçelerini ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanları dezenfekte etti. Dezenfeksiyon işlemi sürekli olarak ekiplerce devam ettirilecek.

GECE GÜNDÜZ DEZENFEKSİYON ÇALIŞMASI VAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların huzur duyacağı bir ortam ve koronavirüs oluşumunu engellemek için dezenfeksiyon çalışmalarına gece gündüz devam ediyor. Bu kapsamda 18 Mart (dün) Çarşamba günü 80 lokasyonda dezenfekte uygulaması yapan ekipler, kamu kurum ve kuruluşlarının yanında vatandaşların sıkça kullandığı parklardaki oturma ve oyun gruplarını dezenfekte etti. Lokasyonların tek seferlik dezenfekte edilmediğini belirten Büyükşehir ekipleri, uygulamanın periyodik şekilde tekrarlanacağını belirtti.

 

Bugün 10:49 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Gençlerden yaşlılara ekmek ve kolonya mask
Gençlerden yaşlılara ekmek ve kolonya
Balcı: Olağanüstü durumda dahi ekmeksiz kalınması söz konusu değil mask
Balcı: Olağanüstü durumda dahi ekmeksiz kalınması söz konusu değil
İzmit Belediyesi Doğu Kışla Pazar Alanını dezenfekte etti mask
İzmit Belediyesi Doğu Kışla Pazar Alanını dezenfekte etti
Büyükakın'dan öğrencilere jest mask
Büyükakın'dan öğrencilere jest
TSYD liglerin ertelenmesi istiyor! mask
TSYD liglerin ertelenmesi istiyor!
İzmitli iş adamından koronavirüs farkındalığı mask
İzmitli iş adamından koronavirüs farkındalığı
Anket Corona virüsü için alınan tedbirleri yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 4 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Koronavirüsten ölen kişi nasıl gömülecek? mask
Koronavirüsten ölen kişi nasıl gömülecek?
Kocaeli’de koranavirüs iddiası asılsız çıktı! mask
Kocaeli’de koranavirüs iddiası asılsız çıktı!
Kocaeli’de sosyal hayat durdu mask
Kocaeli’de sosyal hayat durdu
Bu paylaşım İzmit Belediyesi'ni zor duruma soktu mask
Bu paylaşım İzmit Belediyesi'ni zor duruma soktu
Umreden gelen komşusunu eve kilitledi! mask
Umreden gelen komşusunu eve kilitledi!
Goodyear işçi alacak mask
Goodyear işçi alacak

GALERİ

Kocaeli’de kar yağışı başladı mask
Kocaeli’de kar yağışı başladı
İşte vatandaşın kalacağı yurt odaları mask
İşte vatandaşın kalacağı yurt odaları
Karşılıksız çekle firmaları dolandırdılar mask
Karşılıksız çekle firmaları dolandırdılar
Bu görüntüler salgının ciddiyetini gözler önüne serdi! mask
Bu görüntüler salgının ciddiyetini gözler önüne serdi!
KOGACE’nin Hayvanat Bahçesi keyfi mask
KOGACE’nin Hayvanat Bahçesi keyfi
İran’ı istila eden çekirge Yüksekova’da görüldü mask
İran’ı istila eden çekirge Yüksekova’da görüldü
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 4 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL