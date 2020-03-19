Kocaeli Devlet Hastanesi’ne randevusuz gidilemeyecek! 

Dünya genelinde binlerce insanın ölümüne yol açan corona virüsü nedeniyle ülke geneli tedbirler arttırıldı. Hastanelerde yoğunluk yaşanırken Kocaeli Devlet Hastanesi de tedbir amaçlı olarak yeni bir karar aldığını poliklinik girişine astığı yazıyla duyurdu. Söz konusu yazıda “Coronavirüs önlemleri nedeniyle ikinci bir karara kadar MHRS harici ayaktan muayene başvuruları kabul edilmemektedir” ifadeleri yer aldı. Bu karara göre artık devlet hastanesine randevusuz hasta alınmayacak.