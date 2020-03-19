Dünya genelinde binlerce insanın ölümüne yol açan corona virüsü nedeniyle ülke geneli tedbirler arttırıldı. Hastanelerde yoğunluk yaşanırken Kocaeli Devlet Hastanesi de tedbir amaçlı olarak yeni bir karar aldığını poliklinik girişine astığı yazıyla duyurdu. Söz konusu yazıda “Coronavirüs önlemleri nedeniyle ikinci bir karara kadar MHRS harici ayaktan muayene başvuruları kabul edilmemektedir” ifadeleri yer aldı. Bu karara göre artık devlet hastanesine randevusuz hasta alınmayacak.
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Kocaeli Devlet Hastanesi’ne randevusuz gidilemeyecek!
Kocaeli Devlet Hastanesi’nde coronavirüs tedbirleri kapsamında Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) harici ayaktan muayene başvuruları artık kabul edilmeyecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz