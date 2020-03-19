Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 10:59 TSİ- Eğitim G: Bugün 11:03 TSİ

Tavşanlı'dan 81 ilde 81 okula leblebi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından; "Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum
mask

Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız" dedi. Bunun üzerine Kütahya'nın Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler de aynı sosyal paylaşım sitesi üzerinden 81 ilde 81 okula leblebi göndereceklerini açıkladı.

ÇOCUKLAR İÇİN HEDİYE                             

Başkan Güler, Bakan Selçuk’un twitine yanıt olarak “Tabi ki de 40 dakikalık teneffüste leblebi olmazsa olmaz. Kıymetli öğrencilerimize leblebinin anavatanı Tavşanlı'dan kucak dolusu sevgi ve Tavşanlı leblebisi gönderiyoruz” diye yazdı.Bakan Ziya Selçuk’un paylaşımına birçok belediye ve kurumdan destek mesajları yağdı.
Bursa, Balıkesir, Trabzon, Kahramanmaraş, Ordu, Kocaeli, Malatya gibi birçok şehrin belediye başkanları da Başkan Güler gibi 81 ile çocuklar için hediye göndereceklerini açıkladılar.

Bugün 10:59 TSİ - Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Doğa’da kayıt işlemleri online yapılacak mask
Doğa’da kayıt işlemleri online yapılacak
Koronavirüs eğitime engel değil mask
Koronavirüs eğitime engel değil
Doğa, çalışkan arılarını bekliyor mask
Doğa, çalışkan arılarını bekliyor
Bilinçsizce yaptığımız en güzel hareket İngilizce öğrenmek mask
Bilinçsizce yaptığımız en güzel hareket İngilizce öğrenmek
Turkcell’den uzaktan eğitime internet desteği mask
Turkcell’den uzaktan eğitime internet desteği
Özgür Pencere Öykü Yarışması'nda Seymenli yazarların başarısı mask
Özgür Pencere Öykü Yarışması'nda Seymenli yazarların başarısı
Anket Corona virüsü için alınan tedbirleri yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 4 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Koronavirüsten ölen kişi nasıl gömülecek? mask
Koronavirüsten ölen kişi nasıl gömülecek?
Kocaeli’de koranavirüs iddiası asılsız çıktı! mask
Kocaeli’de koranavirüs iddiası asılsız çıktı!
Kocaeli’de sosyal hayat durdu mask
Kocaeli’de sosyal hayat durdu
Bu paylaşım İzmit Belediyesi'ni zor duruma soktu mask
Bu paylaşım İzmit Belediyesi'ni zor duruma soktu
Umreden gelen komşusunu eve kilitledi! mask
Umreden gelen komşusunu eve kilitledi!
Goodyear işçi alacak mask
Goodyear işçi alacak

GALERİ

Kocaeli’de kar yağışı başladı mask
Kocaeli’de kar yağışı başladı
İşte vatandaşın kalacağı yurt odaları mask
İşte vatandaşın kalacağı yurt odaları
Karşılıksız çekle firmaları dolandırdılar mask
Karşılıksız çekle firmaları dolandırdılar
Bu görüntüler salgının ciddiyetini gözler önüne serdi! mask
Bu görüntüler salgının ciddiyetini gözler önüne serdi!
KOGACE’nin Hayvanat Bahçesi keyfi mask
KOGACE’nin Hayvanat Bahçesi keyfi
İran’ı istila eden çekirge Yüksekova’da görüldü mask
İran’ı istila eden çekirge Yüksekova’da görüldü
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 4 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL