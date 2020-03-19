Başiskele Belediyesi Yolları ve Kaldırımları Yeniliyor

İlçede yolların bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına önem veren Başiskele Belediyesi, vatandaşların talepleri ve belirlenen programlar çerçevesinde hizmetlerine devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Atakent Mahallesi Baysal Sokak, Vezirçiftliği Mahallesi Hür Sokak, Serdar Mahallesi Emir Sultan Caddesi ve Karadenizliler Mahallesi Horon Sokak’ta asfalt yama çalışması; Serdar Mahallesi Derebey Sokak, Fatih Mahallesi Babayiğit Sokak, Kullar Yakacık Mahallesi Samyeli Sokak, Şehitekrem Mahallesi Bülbül Sokak ve Kadem Çavuş Sokak’ta kilitli parke yol tamiri çalışmalarını gerçekleştirdi.

VATANDAŞA HİZMET

Ekipler ayrıca Yeşilkent Mahallesi Tantaoğlu Caddesi’nin beton yolunda meydana gelen bozulmaları yeniden beton atarak tamir ederken, Kullar Yakacık Mahallesi Çobanoğlu Sokak’ın kaldırım tamirini bitirdi. Döngel Mahallesi Yarbay Mustafa Sokak’ta da baskı beton kaldırım çalışmaları tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.