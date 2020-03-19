Aktaş: İstifalar güç kaybına neden olmayacak

CHP Darıca İlçe Başkanı Gökhan Aktaş son yerel seçimlerde CHP Darıca listesinden Darıca Belediyesi Meclis Üyesi olan Göknur Bektaş ve CHP’li Darıca Meclis Üyesi Cevat Yalçın partisinden istifa etmesi ile ilgili açıklamada bulundu. Aktaş yaptığı açıklamada, “Bu durum üzerine meclis grubumuzla ivedi olarak toplanarak değerlendirmelerde bulunduk, ayrıca bu akşam gerçekleştirdiğimiz yönetim kurulu toplantımızda aynı konu görüşülmüş ve değerlendirilmiştir” dedi.

“OLUMSUZ YANSIMAYACAK”

“Kendi özgür iradeleri ile vermiş oldukları kararlardır” diyen Aktaş, “Bahse konu istifaların partimizin çalışmalarında herhangi bir enerji ve güç kaybına neden olamayacağına, yerelde ve genelde başlatacağımız iktidar olma hedef ve çabalarımıza hiçbir şekilde olumsuz yansımayacağının, Cumhuriyet Halk Partisi’nin kişilerin üstünde kurumsal bir kimlik olduğu gerçeğini bir kez daha görüldüğü konusundaki görüşleri ortak düşüncelerimiz olduğu bilinmesini isteriz. Her iki üyeninde vermiş oldukları istifa kararı, kendi özgür iradeleri ile vermiş oldukları kararlardır” ifadelerinde bulundu.

“HAYIRLI OLMASINI DİLERİZ”

Aktaş son olarak, “İlçe bakanlığımızca ve diğer meclis üyelerimiz ile herhangi bir anlaşmazlık veya herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı da bilinmelidir. Bundan sonraki siyasi yaşamlarını bağımsız olarak sürdürmeyi tercih eden her iki üyeye de siyasi hayatlarında başarılar diler yürüttükleri bir yıllık çalışmalardan dolayı teşekkür ederiz. Kararlarının kendileri adına hayırlı olmasını dileriz” dedi.