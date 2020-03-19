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Kürekci: Evde oturmayı bırakın deniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından corona virüsü tedbirleri kapsamında açıklanan ekonomik tedbir paketi ile ilgili MMO Kocaeli Şube Başkanı Murat Kürekci, “Yani evde oturmayı bırakın ekonomiye can katın deniyor” dedi

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Dünya genelinde binlerce kişinin ölümüne neden olan corona virüsü ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, corona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında ekonomik tedbirleri de sıraladı. Buna göre Erdoğan tarafından açıklanan 100 milyar TL’lik bir pakette borç ödemelerinden, desteğe, ödemelerin ertelenmesinden emekli maaşına kadar birçok tedbiri duyurdu.

“EVDE OTURMAYI BIRAKIN DENİYOR”

Konuyla ilgili açıklama yapan Makine Mühendisleri Odası (MMO) Kocaeli Şube Başkanı Murat Kürekci, “ Bankacılık-finans sektörü göbek atıyor olmalı. Sonra inşaat sektörü, alınan tedbirlerden 1. sırada belirtilen ‘demir-çelik ve otomotiv’ dikkat çekiyor.  Hem evlerinizden çıkmayın deniyor halk sağlığı için hem de "konaklama vergisinin Kasım ayına kadar uygulanmayacağı" ve "İç havayolu taşımacılığında 3 ay süreyle KDV oranını yüzde 18’den yüzde 1’e indiriyoruz." deniyor. Yani evde oturmayı bırakın ekonomiye can katın deniyor” ifadelerinde bulundu.

PARANIN KAYNAĞINI SORDU

“Sağlık krizi işverenler için fırsata dönüştürülüyor” diyen Kürekci, “1500 TL’nin altında emekli maaşı alan kaç kişi onu da açıklamamalılar. Bu arada 14. maddede "Mevzuatımızdaki esnek ve uzaktan çalışma modellerinin daha etkin hale getirilmesini temin edeceğiz." deniyor. Bu kez sağlık krizi işverenler için fırsata dönüştürülüyor. Bir de bu tedbirler için harcanacak olan (sanırım 100 Milyar TL) paranın kaynağının nereden geldiğini kaçırdıysam bir duyan ya da bilen söylerse sevinirim” dedi.

ÖNERİLERİNİ SIRALADI

Önerilerde bulunan Kürekci, “Birkaç öneride ben bulunmak istiyorum şimdilik: Temel tüketimler (su, sağlık malzemeleri vb.) üzerinden vergiler kaldırılmalıdır. Meslektaşlarımızın da dahil olduğu mühendislik-mimarlık firmaları desteklenmelidir. Genel olarak işten çıkarmalar yasaklanmalıdır. İşsizlik sigortası ödeneğinden yararlanma koşulları kolaylaştırılmalıdır. Elektrik, su, doğalgaz, iletişim gibi temel gereksinimlere ait faturalar ile kredi borçları ertelenmelidir” diyerek açıklamasını sonlandırdı.

Bugün 11:14 TSİ - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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