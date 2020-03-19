Jeom Behzat Gönül - Sivas ili deprem yönünden riskli bir yerdedir. Kuzey Anadolu Fay (KAF) hattından ayrılan ve güneye Kayseri üzerinden Mersin il 'ne giden Ecemiş fay zonu yakınındadır. KAF' tan yine güneye giden diğer bir kol nerdeyse içinden geçiyor. Hızlı tren hatları bu bakımdan ilgilidir. Sivas içi ve yakın çevresinde mg:7.0 Deprem yapacak birden çok fay segmenti vardır. Tüm işler buna göre plânlamışsa zararlar az oĺabilir. Deprem tespit çalışmalarıma devam ediyorum, bu işleri bırakmayacağım, ilgilenenlere duyrulur. Üniversiteli akademisyenler deprem önceden bilinemez veya biz bilemiyoruz derken, birçok insanın anayasal hakları olan bu konuda araştırdığını görmekteyim! (Jeoloji Müh. Behzat Gönül. Kocaeli).