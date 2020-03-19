Voleybolculardan buraya kadar: 1-3

Kağıtspor yarı final ilk maçında İzmir temsilcisi Altekma ile karşı karşıya geldi ve mücadeleyi 25-23, 21-25, 23-25 ve 19-25’lik setlerle 3-1 kaybetti. Bu maçın ikinci setinde yere ters bir şekilde düşen pasör çaprazı Selim Arıkman ciddi bir sakatlık geçirdi. Selim’in durumu tüm takımı hayli olumsuz etkilerken, sporcuda kırığın olmaması sevindirdi. Kağıtspor yarı finallerdeki ikinci maçında Cizre Belediyespor ile karşılaştı. Lacivert Beyazlılar bu maçı da 33-31, 14-25, 25-20 ve 25-17’lik set skorları ile 3-1 kaybedince finallere yükselme şansını kaybederek lige veda etti.