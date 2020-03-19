Hodri Meydan’dan sert açıklama: Kabul etmiyoruz!

Hodri Meydan’ın bünyesi içinde yer alan Ultras Gulf grubunun, Kocaelispor – Alemdağ maçı öncesinde kafileyi taşıyan otobüsünün karşılanma biçimi tüm ülkede ses getirmişti. Bunun üzerine Kocaelispor Kulübü Başkanı Hüseyin Üzülmez’in “Hodri Meydan” adını vermeden ilettiği teşekkür mesajı, Hodri Meydan tarafından reddedildi ve tepki üzerine de kulüpten yapılan açıklama kaldırıldı. Konuyla ilgili Hodri Meydan Gulf bir açıklama yayınladı.

HAKLI GURURUNU HEP BİRLİKTE YAŞIYORUZ

Açıklama şöyle: Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanan Kocaelispor – Alemdağspor maçı öncesindeki karşılama yöntemimiz sayesinde “Kocaelispor” isminin bir kez daha ulusal anlamda yankılanmasının haklı gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu süreç içerisinde derneğimizle yaptığımız görüşmeler sonucunda derneğimizin birer ferdi olarak “Kocaelispor” isminin her daim en üst noktada kalması adına ne gerekiyorsa yapacağımızın garantisini sizlere vermek istiyoruz.

AİLE KAVRAMINI SARSICI VE AYRIŞTIRICI BİR TUTUM!

Bizler Hodri Meydan çatısı altında kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz. Kocaelispor Kulüp Başkanı Hüseyin Üzülmez’in sosyal medya hesaplarından paylaştığı tebrik mesajında, derneğimizin isminin anılmaması, derneğin dışında tutup, bizleri bağımsız bir kuruluşmuş gibi gösterme çabasının, aile kavramını sarsıcı ve ayrıştırıcı bir tutum olduğu düşüncesindeyiz.

HODRİ MEYDAN DİMDİK AYAKTA OLAN BİR KURUMDUR!

Ligin devre arasında da benzer bir hareketle Hodri Meydan Taraftarlar Derneği’ni karşısına alarak kendisine farklı bir taraftar oluşumu sağlama çabasında olduğunu şaşkınlıkla öğrenmiş bulunmaktayız. Hodri Meydan Taraftarlar Derneği, 1989 yılında kurulmuş ve günümüze kadar çeşitli zorluklarla mücadele etmiş, dimdik ayakta olan bir kurumdur.

KOCAELİSPOR'A HİZMET ŞEREFTİR!

Hodri Meydan Taraftarlar Derneği’nin çatısı altında bulunan taraftarlar olarak Kocaelispor Kulüp Başkanı tarafından yapılan teşekkürü kabul etmiyor! derneğimizin dimdik ayakta olduğunu, mücadelemizin daima birliktelikle devam edeceğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Bu küçük hesaplar işe yaramayacak, birlikteliğimiz asla bozulmayacaktır. Bizler için Kocaelispor'a hizmet şereftir!