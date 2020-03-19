Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Fatsa Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdüren Kocaelispor’da teknik ekip ve futbolcular bugünkü antrenman öncesinde bir araya gelerek Çanakkale Zaferi’nin zaferinin 105. yılını kutladı. Başta Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anan Yeşil Siyahlılar hep birlikte “Çanakkale geçilmez” dedi.
Bugün 11:24 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:26 TSİ
Kocaelispor’dan 18 Mart vurgusu
Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Fatsa Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdüren Kocaelispor’da teknik ekip ve futbolcular bugünkü antrenman öncesinde bir araya gelerek Çanakkale Zaferi’nin zaferinin 105. yılını kutladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz