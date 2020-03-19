Kocaelispor’dan 18 Mart vurgusu!

Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Fatsa Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdüren Kocaelispor’da teknik ekip ve futbolcular bugünkü antrenman öncesinde bir araya gelerek Çanakkale Zaferi’nin zaferinin 105. yılını kutladı. Başta Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anan Yeşil Siyahlılar hep birlikte “Çanakkale geçilmez” dedi.