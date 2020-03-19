Uğur Koştur: Bu ortamda maç oynatılır mı ?..

İzmit Belediyespor Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Uğur Koştur, basketbol liglerinin devam etmesine bir anlam veremediğini belirtti ve sert konuştu. Koştur “Bu ortamda maç oynatılması cinayete teşebbüstür” dedi.

KESİNLİKLE DÜŞÜNMÜYORUZ

Koştur yaptığı açıklamada “Hiçbir şey insan sağlığından önemli değildir. Takımımız büyük mücadele verip İzmit’in adını en yukarıya taşıdı. Fakat Türkiye Basketbol Federasyonu oyuncularımızın can güvenliğini hiçe sayıyor. Bu ortamda maç oynatmak resmen cinayete teşebbüstür.Oyuncularımızın sağlığına zarar verecek hiçbir organizasyon içinde olmayı kesinlikle düşünmüyoruz! Federasyon gerekli önlemi almalı. Bu işin bedeli büyük olur. Altından kalkamazlar!