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Özge ile Oğuz’un düğünü ertelendi

Türkiye Kadınlar Türkiye Kupası finalisti, Süper Lig’deki gururumuz İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı’nın fizyoterapisti Oğuz Çelen ile Kocaeli Barosu avukatlarından Özge Açıkgöz ile 20 Mart Cuma (Bugün) Derince Mamikler Düğün Salonu’nda dünya evine girecekti.
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Türkiye Kadınlar Türkiye Kupası finalisti, Süper Lig’deki gururumuz İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı’nın fizyoterapisti Oğuz Çelen ile Kocaeli Barosu avukatlarından Özge Açıkgöz ile 20 Mart Cuma (Bugün) Derince Mamikler Düğün Salonu’nda dünya evine girecekti. Ancak koronavirüs önlemleri kapsamında düğün salonlarının geçici bir süre faaliyet dışı bırakılması üzerine genç çift düğünlerini ileri bir tarihe erteledi.

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