Türkiye Kadınlar Türkiye Kupası finalisti, Süper Lig’deki gururumuz İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı’nın fizyoterapisti Oğuz Çelen ile Kocaeli Barosu avukatlarından Özge Açıkgöz ile 20 Mart Cuma (Bugün) Derince Mamikler Düğün Salonu’nda dünya evine girecekti. Ancak koronavirüs önlemleri kapsamında düğün salonlarının geçici bir süre faaliyet dışı bırakılması üzerine genç çift düğünlerini ileri bir tarihe erteledi.
Bugün 11:25 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:27 TSİ
Özge ile Oğuz’un düğünü ertelendi
Türkiye Kadınlar Türkiye Kupası finalisti, Süper Lig’deki gururumuz İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı’nın fizyoterapisti Oğuz Çelen ile Kocaeli Barosu avukatlarından Özge Açıkgöz ile 20 Mart Cuma (Bugün) Derince Mamikler Düğün Salonu’nda dünya evine girecekti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz