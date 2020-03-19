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Gölcük Yeşilyurt’u gözüne kestirdi !..

3.Lig 3.Grup temsilcimiz, yıllardır düşmemeye oynayan ve son anda ligde kalan Gölcükspor, bu sezon da aynı akıbeti yaşamamak için, son viraja girilirken, her maça final havasında hazırlanıyor.
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3.Lig 3.Grup temsilcimiz, yıllardır düşmemeye oynayan ve son anda ligde kalan Gölcükspor, bu sezon da aynı akıbeti yaşamamak için, son viraja girilirken, her maça final havasında hazırlanıyor. Pazar günü 6 puanlık maçta Yeşilyurt’u konuk edecek ekip, hazırlıklarnını sürdürüyor

KONDİSYON YÜKLEMESİ YAPTILAR

Antrenmana bireysel koşu çalışmasıyla başlayan takım, ardından istasyon çalışması uyguladı. Yaklaşık 45 dakika istasyon çalışması sonrasında, yarım saha dar alanda çift kale maçı yapıldı. Beyaz takım ile Erdem Korkmaz'ın takımı  2-2 berabere kaldı. Evren Kilarcı dizindeki sakatlığı nedeniyle antrenmana katılmadı. Kocaelispor eski yöneticilerinden Hakan Coştu da takıma tatlı ikramında bulundu.

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