Ömer Uzuner: Panik yok !..

Hafta sonu oynayacakları Yeşilyurt Belediyespor maçı hazırlıklarına yoğun tempoda devam eden Gölcükspor’da Teknik Direktör Ömer Faruk Uzuner, önemli ve geleceğe yönelik umut dolu açıklamalarda bulundu. Uçuner “İçinde bulunduğumuz bu zorlu süreçten, kulüp olarak alnımızın akıyla çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Camia olarak işin ne kadar ciddi olduğunun bilincindeyiz. Gerekli önlemler alınacak. Konuşmalar ve dokunuşlar yapılacaktır” dedi.