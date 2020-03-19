Virüs karateyi de vurdu

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyanın diğer ülkelerine de artarak yayılmaya devam eden korona virüs (Covid-19) ticaret, sanat ve endüstriyel alanları olumsuz yönde etkilediği gibi, spor alanlarını da olumsuz yönde etkiledi. Ülkemizde de bir çok aktivite durma noktasına geldi. Korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla önlemler alınırken, futbol liglerinde mücadele eden kulüplerin seyircisiz müsabaka oynaması, maç gelirlerini olumsuz yönde etkiledi. ülkemizde de bir çok kalabalık mekan kapatıldı ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durduruldu.

KARATE DE ETKİLENDİ

Korona virüs futbolla sınırlı kalmayacak şekilde tüm spor dallarını ve aktivitelerini büyük ölçüde etkilerken, futbolun dışında diğer spor dallarının federasyonları da, önceden önlem alarak çoğu aktivitelerini korona virüsü ortaya çıktığı anda ya süresiz ertelemiş, ya da iptal etti. Türkiye Karate Federasyonu da, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile koordineli bir şekilde iletişim yürüterek Dünya ve Avrupa Karate Federasyonu’yla yaptığı görüşmeler neticesinde, mart ve nisan aylarını kapsayan organizasyonlarla ilgili alınan kararları paylaştı. Dünya Karate Federasyonu (WKF) tarafından alınan kararlar doğrultusunda ilk olarak Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na kota puanı veren ve 13-15 Mart tarihlerinde Rabat'da yapılması planlanan Karate 1 Premier Lig iptal edildi. Bu karara ek olarak, 3-5 Nisan tarihleri arasında Kıbrıs’ta yapılması planlanan Akdeniz Ülkeleri Karate Şampiyonası, 24-26 Nisan’da İstanbul’da yapılması planlanan Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası ile 21-23 Mart tarihleri arasında yapılması planlanan Uluslararası Marmara Cup Karate Turnuvası ertelendi.