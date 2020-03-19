Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 11:29 TSİ- Spor G: Bugün 11:30 TSİ

Virüs karateyi de vurdu

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyanın diğer ülkelerine de artarak yayılmaya devam eden korona virüs (Covid-19) ticaret, sanat ve endüstriyel alanları olumsuz yönde etkilediği gibi, spor alanlarını da olumsuz yönde etkiledi.
mask

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyanın diğer ülkelerine de artarak yayılmaya devam eden korona virüs (Covid-19) ticaret, sanat ve endüstriyel alanları olumsuz yönde etkilediği gibi, spor alanlarını da olumsuz yönde etkiledi. Ülkemizde de bir çok aktivite durma noktasına geldi. Korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla önlemler alınırken,  futbol liglerinde mücadele eden kulüplerin seyircisiz müsabaka oynaması, maç gelirlerini olumsuz yönde etkiledi. ülkemizde de bir çok kalabalık mekan kapatıldı ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durduruldu.

KARATE DE ETKİLENDİ

Korona virüs futbolla sınırlı kalmayacak şekilde tüm spor dallarını ve aktivitelerini büyük ölçüde etkilerken, futbolun dışında diğer spor dallarının federasyonları da, önceden önlem alarak çoğu aktivitelerini korona virüsü ortaya çıktığı anda ya süresiz ertelemiş, ya da iptal etti. Türkiye Karate Federasyonu da, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile koordineli bir şekilde iletişim yürüterek Dünya ve Avrupa Karate Federasyonu’yla yaptığı görüşmeler neticesinde, mart ve nisan aylarını kapsayan organizasyonlarla ilgili alınan kararları paylaştı. Dünya Karate Federasyonu (WKF) tarafından alınan kararlar doğrultusunda ilk olarak Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na kota puanı veren ve 13-15 Mart tarihlerinde Rabat'da yapılması planlanan Karate 1 Premier Lig iptal edildi. Bu karara ek olarak, 3-5 Nisan tarihleri arasında Kıbrıs’ta yapılması planlanan Akdeniz Ülkeleri Karate Şampiyonası, 24-26 Nisan’da İstanbul’da yapılması planlanan Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası ile 21-23 Mart tarihleri arasında yapılması planlanan Uluslararası Marmara Cup Karate Turnuvası ertelendi.

Bugün 11:29 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Ömer Uzuner: Panik yok !.. mask
Ömer Uzuner: Panik yok !..
Gölcük Yeşilyurt’u gözüne kestirdi !.. mask
Gölcük Yeşilyurt’u gözüne kestirdi !..
Uğur Koştur: Bu ortamda maç oynatılır mı ?.. mask
Uğur Koştur: Bu ortamda maç oynatılır mı ?..
Özge ile Oğuz’un düğünü ertelendi mask
Özge ile Oğuz’un düğünü ertelendi
Kocaelispor’dan 18 Mart vurgusu mask
Kocaelispor’dan 18 Mart vurgusu
Voleybolculardan buraya kadar: 1-3 mask
Voleybolculardan buraya kadar: 1-3
Anket Corona virüsü için alınan tedbirleri yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 4 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Koronavirüsten ölen kişi nasıl gömülecek? mask
Koronavirüsten ölen kişi nasıl gömülecek?
Kocaeli’de koranavirüs iddiası asılsız çıktı! mask
Kocaeli’de koranavirüs iddiası asılsız çıktı!
Kocaeli’de sosyal hayat durdu mask
Kocaeli’de sosyal hayat durdu
Bu paylaşım İzmit Belediyesi'ni zor duruma soktu mask
Bu paylaşım İzmit Belediyesi'ni zor duruma soktu
Umreden gelen komşusunu eve kilitledi! mask
Umreden gelen komşusunu eve kilitledi!
Goodyear işçi alacak mask
Goodyear işçi alacak

GALERİ

Kocaeli’de kar yağışı başladı mask
Kocaeli’de kar yağışı başladı
İşte vatandaşın kalacağı yurt odaları mask
İşte vatandaşın kalacağı yurt odaları
Karşılıksız çekle firmaları dolandırdılar mask
Karşılıksız çekle firmaları dolandırdılar
Bu görüntüler salgının ciddiyetini gözler önüne serdi! mask
Bu görüntüler salgının ciddiyetini gözler önüne serdi!
KOGACE’nin Hayvanat Bahçesi keyfi mask
KOGACE’nin Hayvanat Bahçesi keyfi
İran’ı istila eden çekirge Yüksekova’da görüldü mask
İran’ı istila eden çekirge Yüksekova’da görüldü
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 4 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL