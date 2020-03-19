İşitme Engelliler maçları da ertelendi

İşitme Engelliler liglerine de korona virüs engeli geldi. Buna göre yapılan açıklamada “22.03.2020 Pazar günü Kavaklı Stadı’nda saat 12.00’de oynanması gereken Gölcük İşitme Engelliler Spor Kulübü- İstanbul Çekmeköy BİEEKGSK Sessizler Lig müsabakası, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelendi. 22.03.2020 Pazar günü Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda saat 12.00’de oynanması gereken Koceli En.E.K.G.SP.KLB.-Kütahya İ.En.SP.KLB Sessizler Lig müsabakası da yine Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelendi”.