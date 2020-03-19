İşitme Engelliler liglerine de korona virüs engeli geldi. Buna göre yapılan açıklamada “22.03.2020 Pazar günü Kavaklı Stadı’nda saat 12.00’de oynanması gereken Gölcük İşitme Engelliler Spor Kulübü- İstanbul Çekmeköy BİEEKGSK Sessizler Lig müsabakası, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelendi. 22.03.2020 Pazar günü Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda saat 12.00’de oynanması gereken Koceli En.E.K.G.SP.KLB.-Kütahya İ.En.SP.KLB Sessizler Lig müsabakası da yine Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelendi”.
Bugün 11:29 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:31 TSİ
İşitme Engelliler maçları da ertelendi
İşitme Engelliler liglerine de korona virüs engeli geldi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz