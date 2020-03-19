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Kocaeli'deki karantinada 2'nci gün

Avrupa'dan ülkeye dönüp, koronavirüs şüphesiyle tedbir amaçlı Kocaeli'deki öğrenci yurtlarına yerleştirilen Türk vatandaşları, karantina altında 2'nci günlerini geçiriyor. 

Demirören Haber Ajansı
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Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'ya geçici olarak giden veya bu ülkelerde öğrenci olarak bulunan 2 bin 807 Türk vatandaşının koronavirüs nedeniyle dönmek istemesi üzerine Türkiye'ye gelişi sağlandı. Bu kişiler, koronavirüs şüphesiyle tedbir amaçlı Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) ait yurtlarda 14 günlük karantinaya alındı. Avrupa’dan ülkeye dönen kişilerin bir kısmı, otobüslerle Kocaeli’de bulunan yurtlara getirilip, yerleştirildi. Ali Fuat Cebesoy Yurdu'nda 354 kişi, Şerife Gelin Yurdu'nda 200 kişi, Canfeda Hatun Yurdu'nda 191 kişi ve Gazi Süleyman Paşa Yurdu'nda 114 kişi olmak üzere toplam 859 kişi, bugün karantina altında 2'nci günlerini geçiriyor. 

KİMSE BİRBİRİNİ GÖRMÜYOR

Karantina altındakilerin kaldığı yurtların yemekhane bölümlerinde, Kızılay tarafından kurulan mutfaklarda yapılan yemekler, günde 3 öğün olarak odalara servis ediliyor. Her odada 1 kişi kalacak şekilde hazırlanan yurtlarda karantinadakiler, birbirini görmüyor. Yurtlarda kalanların sabun, tuvalet kağıdı, diş macunu gibi kişisel temizlik ürünleri de karşılandı. 

Bugün 11:30 TSİ - Gündem

Muhabir Demirören Haber Ajansı

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Yorumlar

(1)
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Murat - Allah devletimize zeval vermesin daim etsin inşallah

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Mart 11:38

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

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