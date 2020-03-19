Kocaelispor, Fatsa’dan şampiyon dönebilir!..

An itibari ile Türkiye’deki futbol ligleri ertelenmedi. Kocaelispor çalışmalarını belirlenen program dahilinde sürdürüyor. Pazar günkü rakip, Çarşamba mesaisinde Kozan’ı 2-1 mağlup eden ve biraz olsun rahatlayan Fatsa Belediyespor olacak. Maç saat 14.30’da başlayacak. Bir maç fazlası bulunan Turgutluspor, ilk 5 mücadelesi veren Ofspor deplasmanında kaybeder, Kocaelispor ise Ordu’dan galibiyet çıkarırsa Yeşil Siyahlılar 2019-2020 sezonu 3. Lig 2. Grup şampiyonu olarak İzmit’e dönecek.

MORALLER ÇOK İYİ

Kocaelispor Brunga Tesisleri’nde yapılan antrenman ısınma koşusu ve ısınma hareketleri ile başladı. Ardından teknik Adam Selahaddin Dinçel takımı 2 gruba ayırdı ve ofans ile defans oyuncuları özel bir çalışma yaptı. Antrenmanın son bölümünde yarım sahada çift kale maç yapıldı. Kimi futbolcular dışında tüm takımını moralinin hayli yüksek olması dikkatlerden kaçmazken, Dinçel futbolculara “Pazar günü kazanırsak şampiyon olabiliriz. Bu nedenle daha önce olduğu gibi konsantrasyonumuzu kaybetmeyelim” mesajı verdi.