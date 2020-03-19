2. küme U-19 futbolda da heyecan sessiz başlıyor

Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’ndaki ligin ilk maçında, D Grubu takımları İzmit Selanikspor ile Kocaeli Yenişehir takımları karşı karşıya gelecek. Bu maç 19.00’da başlayacak. Aynı saatte diğer üç ilçede 4 maç daha oynanacak. C Grubu maçında Körfez’de Körfez İlçesi Birlikspor-İzmit Belediyespor Körfez Esentepe Stadı’nda, E Grubu’nda Gölcük G.B.spor-Ulaşlıspor Değirmendere Stadı’nda, Tepeköy Defne spor-Çamçukurspor Karamürsel Stadı’nda, G Grubu’nda ise Çayırova Şekerpınar GB.-Gebze Kirazpınar takımları Şekerpınar Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Maçlara yarın ve pazar günü de devam edilecek.