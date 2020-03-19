Değirmendere’nin şansı sürüyor

Süper Amatör Futbol Ligi Play-Off’ta geçen hafta 9’ncu maçlar oynandı. Şampiyon adayı üçüncü sırada yer alan Değirmenderespor, geçen hafta son sırada 5 puanda olan Çınarlıspor’u kendi sahasında 2-0 yendi, puanını 14’e çıkardı. Lider Körfez Belediye Hereke Yıldızspor ile aradaki puan farkını üçe indiren Değirmendere’nin şampiyonluk yolunda şansı devam ediyor. Cumartesi günü evinde 5’nci sırada 11 puanda olan Diliskelesi’ni konuk edecek ekip, 3 puandan başka şey düşünmüyor. Değirmendere Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 15.00’te başlayacak. Lider Körfez Hereke Yıldızspor 17 puanda yer alıyor. 6’ncı sırada Maşukiyespor ise 10 puanda bulunuyor. Maç Derbent’te oynanacak ve saat 17.00’de başlayacak. İkinci sıradaki Yuvacıkspor ise15 puanda bulunuyor ve son sırada 5 puanı bulunan Çınarlıspor’u konuk edecek.