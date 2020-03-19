Bağışıklığı desteklemek: Korona salgınından korunmak için öneriler

Biz herhangi bir hastalıkta beslenme ile irtibat kuramayan görüşleri pek dikkate almıyoruz. Bugüne kadar bize korona virüsü konusunda çok soru soruldu. Biz de BAĞIŞIKLIK sistemini güçlü tutmaktan hep bahsettik. Ülke olarak makro ölçekte koronavirüsle ilgil çalışmalar Sağlık Bakanlığı tarafından Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda başarıyla sürdürülmektedir.

Mikro ölçekte bizler ne yapmalıyız? İşte bu konuda da IFM’in resmî görüşünü referans aldık.

“Covid-19 yani korona virüsü yaygınlaşıyor. Fonksiyonel Tıp Enstitüsü (IFM) olarak korunmak için alınabilecek önlemleri özetledik.”

DAVRANIŞ

▪️ El yıkama

Grip ve korona virüs gibi solunum yolu enfeksiyonlarından korunmanın en iyi yolu ellerin sabun ve suyla sık sık ve iyice yıkanmasıdır. En az 20 saniye sabunla ellerinizi oğuşturun.

▪️ El temizleyiciler

Su ve sabun bulunmadığında alkol bazlı temizleyiciler kullanılabilir. Ancak içinde triklozan olan ürün kullanılmamalı.

▪️ Ağzı ve burnu kapatmak

Öksürürken veya hapşırırken ağzınızı ve burnunuzu bir mendil ile kapatın. Mendil yoksa elinizle kapatmak yerine giysinizin koluyla kapatın.

▪️ Elinizi yüzünüze değdirmemek

Yıkanmamış ellerinizi yüzünüze, gözlerinize, ağzınıza değdirmeyin.

▪️ Yüzeyleri temiz tutun

Eğer çevrenizde hasta varsa sık ellenen yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.

▪️ Stresi azaltın.

▪️ Uykunuzu almaya çok dikkat edin.

▪️ Düzenli fiziksel aktivite bağışıklığı destekler.

▪️ Sağlıklı beslenme: araştırmalar çeşitli renklerde sebze ve meyvelerin bağışıklığı takviyelerden daha iyi desteklediğini gösteriyor. Bol sebze ve meyve yiyin. Probiyotik içeren fermente sebzelere de mutlaka yer verin.

BAĞIŞIKLIĞI DESTEKLEYEN DOĞAL YÖNTEMLER

▪️ Kişisel bakım

Solunum yolu enfeksiyonlarında bol sıvı almak ve dinlenmek çok önemlidir. Ev yapımı sebze ve et suları çok yararlıdır. Bitki çayları ve sıcak içecekler tercih edebilirsiniz. Tıbbi nane, zencefil, okaliptus, papatya çayları ve limon, bal ve tarçın eklenmiş su tercih edilebilir.

▪️ Boğaz ağrısı

Tuzlu suyla gargara, sıcak içecekler boğaz ağrısına iyi gelir. Bal eklenmiş sıcak su boğaz ağrısı ve inflamasyonunda çok etkilidir.

▪️ Nefes ve sinüs açma

Buhar makinesiyle odanızı nemlendirmek, duş veya banyoda buhara maruz kalmak nefes açıcı etki yapar. Okaliptus, mentol, nane, günlük gibi esansiyel yağların solunması da nefesi açar. Tuzlu su da buruna çekilebilir.

BAĞIŞIKLIĞI DESTEKLEYEN TAKVİYELER VE BESİNLER

▪️ C Vitamini

Düzenli C vitamini kullanmanın koruyucu etkisi vardır. Hastalık durumunda yüksek doz C vitamini alımı doğal antihistaminik ve anti inflamatuar etkisiyle hastalığın süresini kısaltabilir.

▪️ D Vitamini

Bağışıklığı destekleyen en önemli mikro besinlerin başında D vitamini geliyor. Toplumun çoğunluğunda eksik olduğundan düzenli olarak takviye edilmesi korunmanın en iyi yoludur.

▪️ A Vitamini

Kısa süreli A vitamini takviyesi özellikle solunum yolu enfeksiyonlarında çok etkilidir.

▪️ Çinko

Bağışıklığı desteklemede çok önemli rol oynar.

▪️ Selenyum

Bağışıklık fonksiyonu açısından kilit öneme sahiptir. Ayrıca güçlü bir antioksidan olduğundan virüslerle mücadelede yardımcıdır. Gıdalardan kolaylıkla alınabilir, en zengin kaynak Brezilya cevizidir.

▪️ Bal

Antioksidan ve antimikrobiyal etkileri vardır. Sıcak suya eklendiğinde boğaz ağrısı ve öksürüğe iyi gelir.

▪️ Mürver ağacı ekstraktı

Antiviral etkileri vardır. Otoimmün hastalığı olanlar bunu dikkatle kullanmalıdır çünkü bağışıklık sistemini uyarır.

▪️ Sarımsak

Taze sarımsak da sarımsak takviyeleri de solunum enfeksiyonu şiddetini azaltabilir.

▪️ Probiyotik

Araştırmalar probiyotik kullanımının özellikle çocuklarda solunum yolu enfeksiyonlarından koruyucu olduğunu gösteriyor.

Özet çeviri: Nurçin Çağlar

Sağlıklı Yaşıyoruz®

Kaynak: https://www.ifm.org/ news-insights/boosting- immunity-functional-medicine- tips-prevention-immunity- boosting-covid-19-coronavirus- outbreak/