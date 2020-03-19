Kocelili sağlıkçılardan koronavirüs çağrısı

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli'deki hastanelerde görevli sağlık çalışanları, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlar vatandaşlara "Evde kal" çağrısında bulundu. Sağlık çalışanları, ellerindeki kağıtlara "Biz senin için burada kalıyoruz. Sen de bizim için lütfen evde kal" yazarak fotoğraf paylaştı.