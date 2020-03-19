Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli'deki hastanelerde görevli sağlık çalışanları, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlar vatandaşlara "Evde kal" çağrısında bulundu. Sağlık çalışanları, ellerindeki kağıtlara "Biz senin için burada kalıyoruz. Sen de bizim için lütfen evde kal" yazarak fotoğraf paylaştı.
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Kocelili sağlıkçılardan koronavirüs çağrısı
Kocaeli'de zaman kavramı gözetmeksizin görevlerinin başında olan hastane çalışanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında vatandaşlara "Evde kal" mesajı verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz