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Kocelili sağlıkçılardan koronavirüs çağrısı

Kocaeli'de zaman kavramı gözetmeksizin görevlerinin başında olan hastane çalışanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında vatandaşlara "Evde kal" mesajı verdi.
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Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli'deki hastanelerde görevli sağlık çalışanları, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlar vatandaşlara "Evde kal" çağrısında bulundu. Sağlık çalışanları, ellerindeki kağıtlara "Biz senin için burada kalıyoruz. Sen de bizim için lütfen evde kal" yazarak fotoğraf paylaştı.

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