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Aygün’den Orman Müdürü Polat’a ziyaret

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, istişareler kapsamında bu kez Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat ile bir araya geldi
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Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Pala ile birlikte Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat’ı ziyaret etti. Polat’a ev sahipliği için teşekkür eden Başkan Aygün, Derince genelinde geride kalan yaklaşık bir yıllık süreçte hizmete sundukları projelerle ilgili bilgiler verdi. Polat da ziyaretleri dolayısıyla Başkan Aygün ve Başkan Yardımcısı Pala’ya teşekkür ederek, kurum nezdinde gerçekleşen faaliyetleri aktardı.

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