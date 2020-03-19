Koronavirüsü pazarı da vurdu

Ülkemizde de geçtiğimiz hafta tespit edilen ve her geçen gün sayısı artan koronavirüsü hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Gölcük’ün en büyük ve en çok tercih edilen semt pazarlarından olan Çarşamba Pazarının geçtiğimiz haftalara oranla oldukça sakin olması gözlerden kaçmadı. Çarşamba Pazarında pazarcılar ve vatandaşların önlemlerini almaları dikkat çekti. Gölcük Belediyesi Zabıta ekiplerinin de sık sık denetim yaptığı pazarda pazarcıların poşetleri ve paraları ayırmak için parmaklarını yalamaları engellenirken, pazarcılar en büyük sıkıntılarının müşterilerin kendi elleriyle neredeyse bütün ürünleri elleyip o şekilde almaları olduğunu ifade etti.
Çarşamba pazarında sebze meyve fiyatları
Yerli muz 8.5 lira
Mandalina 6 lira
Portakal 2.5 kilo 10 lira
Elma 4 lira
Bakla 6-8 lira
Domates 4 lira,
Kıvırcık 2-4 lira,
Maydanoz 1 lira
Biber 14 lira
Salatalık 6 lira
Patlıcan 7 -8 lira
Kabak 6 -7 lira
Ispanak 4 lira
Çeri domates 6 lira
Dolmalık biber 14 lira
Taze fasulye 25 lira
Bezelye 14 lira
Deveci armut 8 lira
Havuç 2.5 -3 lira
Roka 1.5 lira
Tere 1. 5 lira
Kuzu kulağı 1.5 lira
Taze soğan 2 lira
Pırasa 4 lira
Karnabahar tane 10 lira
Brokoli tane 5 lira
Kereviz 5 lira
Beyaz lahana tane 5-7 lira
Patates 2.5 -4 lira
Soğan 2- 2.5 lira
Mantar 12 lira
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz