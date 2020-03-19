Koronavirüsü pazarı da vurdu

Ülkemizde de geçtiğimiz hafta tespit edilen ve her geçen gün sayısı artan koronavirüsü hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Gölcük’ün en büyük ve en çok tercih edilen semt pazarlarından olan Çarşamba Pazarının geçtiğimiz haftalara oranla oldukça sakin olması gözlerden kaçmadı. Çarşamba Pazarında pazarcılar ve vatandaşların önlemlerini almaları dikkat çekti. Gölcük Belediyesi Zabıta ekiplerinin de sık sık denetim yaptığı pazarda pazarcıların poşetleri ve paraları ayırmak için parmaklarını yalamaları engellenirken, pazarcılar en büyük sıkıntılarının müşterilerin kendi elleriyle neredeyse bütün ürünleri elleyip o şekilde almaları olduğunu ifade etti.

Çarşamba pazarında sebze meyve fiyatları

Yerli muz 8.5 lira

Mandalina 6 lira

Portakal 2.5 kilo 10 lira

Elma 4 lira

Bakla 6-8 lira

Domates 4 lira,

Kıvırcık 2-4 lira,

Maydanoz 1 lira

Biber 14 lira

Salatalık 6 lira

Patlıcan 7 -8 lira

Kabak 6 -7 lira

Ispanak 4 lira

Çeri domates 6 lira

Dolmalık biber 14 lira

Taze fasulye 25 lira

Bezelye 14 lira

Deveci armut 8 lira

Havuç 2.5 -3 lira

Roka 1.5 lira

Tere 1. 5 lira

Kuzu kulağı 1.5 lira

Taze soğan 2 lira

Pırasa 4 lira

Karnabahar tane 10 lira

Brokoli tane 5 lira

Kereviz 5 lira

Beyaz lahana tane 5-7 lira

Patates 2.5 -4 lira

Soğan 2- 2.5 lira

Mantar 12 lira