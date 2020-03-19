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CHP’den risk grubuna destek hattı

CHP Başiskele İlçe Başkanlığı risk grubundaki hemşerilerinin, alışveriş ve acil ihtiyaçları için telefon ile yardım isteyebileceklerini duyurdu
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CHP Başiskele İlçe Başkanı Anıl Acurman’ın talimatıyla Başiskele’de yaşayan risk grubu vatandaşlara acil ihtiyaçları ve zorunlu alışverişleri için 14.00-17.00 saatleri arasında belirtilen telefon numarası üzerinden yardım isteyebilecekleri duyuruldu. CHP Başiskele İlçe Başkanlığı’nın sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan gönderide ‘’Risk grubundaki hemşerilerimiz, acil ihtiyaç ve zorunlu alışverişleriniz için 14:00-17:00 saatleri arasında bize ulaşın. Siz evde kalın’’ ifadelerine yer verildi. İrtibat numarası 0552 699 01 41 olarak duyuruldu.

MANEVİ DANIŞMAN ÖĞRENCİLERLE TANIŞTI

Gölcük İlçe Müftülüğü İdlib şehitlerini anma programı gerçekleştirdi. Görevine yeni başlayan17 Ağustos Mescidi İmam-Hatibi Deniz Kahveci de öğrencilerle bir araya gelerek, tanışma fırsatı buldu

Gölcük İlçe Müftülüğü yaptığı açıklamada, “Toplumun bütün kesimlerine din hizmeti sunan Başkanlığımız, toplumsal yapının önemli bir kesimini oluşturan gençlerin milli ve manevi değerler ekseninde yetişmelerine katkı sağlamak amacıyla dini, sosyal, kültürel, eğitim gibi alanlarda sistematik ve kalıcı çalışmalar yürütmektedir. Bu itibarla, Gölcük İlçe Müftülüğümüz Gölcük KYK’da Manevi Danışman olarak görevine başlayan 17 Ağustos Mescidi İmam-Hatibi Deniz Kahveci hocamızın öğrencilerle tanışma ve İdlib şehitlerini anma programını gerçekleştirdik. Hocamıza yeni görevinde başarılar dileriz” denildi.

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