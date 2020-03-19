“Gümüşhane’yi Gölcük’e tanıtacağız”

Geçtiğimiz hafta Gölcük Merkez Camii’nde İdlib şehitleri ve tüm şehitler için Kuran-ı Kerim okuttuklarını söyleyen Araç “Bundan sonra da önümüzdeki aylarda Gümüşhaneliler kahvaltımızı gerçekleştireceğiz. Kahvaltımızı 5 Nisan’da yapacaktık, fakat koronavirüs tedbirleri nedeniyle önümüzdeki aylara erteledik. Amacımız Gümüşhanemizin kültürünü Gölcük’te yaşatmak. Koronavirüsün etkileri geçtiği takdirde Ramazan ayında gezi programlarımız olacak. 15 Şubat 2021’de Gümüşhanemizin kurtuluş yıl dönümünü güzel bir organizasyonla kutlayacağız. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüşüp ilçemizdeki okullarda bilgi yarışması düzenlemek istiyoruz. İnşallah yönetimimizle üyelerimizin bizden beklediği güzel çalışmalara imza atacağız’ dedi. Başkan Araç’ın yönetiminde Fatih Taşdelen, Abdulkadir Yıldız, Turgay İnce, Hasan Ekiz yer alıyor.