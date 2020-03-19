Niğdeliler: Cumhuriyet’in temeli Çanakkale’de atıldı

Gölcük Niğdeliler Derneği Başkan Yardımcısı Cemil Çakmak, bir basın açıklaması yaparak “Döneminin en çetin şartları karşısında, adeta imkansızın başarıldığı Çanakkale Zaferi tarihte benzeri görülmemiş bir destandır.18 Mart 1915 tarihinde Çanakkale Deniz Zaferiyle elde edilen başarı tarihin akışında çok önemli bir dönüm noktası olmuştur. Yok edilmek istenilen milletimiz, tarih sahnesinde yerini koruyacağını tüm dünyaya ilan etmiştir. Bu güzel topraklar bizlere vatan ve özgürlük için, canını seve seve veren şehitlerimiz, gazilerimiz ve kahramanlarımızın mirasıdır. Bu büyük zafer, daha sonra Kurtuluş Savaşı’nın yol haritası olmuş, Cumhuriyetimizin temelleri bir anlamda Çanakkale’de atılmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ebediyete intikal eden kahramanlarımızı ve vatanını, canından aziz bilen tüm şehitlerimizi minnet ve saygıyla anıyoruz’’ dedi.