“Çanakkale’yi geçilmez yapan,inanç ve kardeşlik ruhu”

Çanakkale Zaferi’nin 105’inci yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayınlayan Saadet Partisi Gebze İlçe Başkanı Mustafa Türel, "Bağımsızlık, özgürlük, birlik ve beraberlik ruhuyla kazandığımız Çanakkale Zaferi, aziz milletimizin topuyla tüfeğiyle verdiği onurlu mücadelenin bir sonucudur" ifadesini kullanan Türel, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm Şehit ve Gazileri rahmetle ve şükranla andığını belirtti.

“BİZE DÜŞEN, İRADEMİZİ ORTAYA KOYMAK”

Türel, “Bu vatan ecdadımızın canları pahasına koruyup bize teslim ettikleri kutsal bir emanettir. Hepimiz bu tarihi sorumluluk ve şuurla hareket etmek zorundayız. Bizlere düşen sorumluluk Yeniden Büyük Türkiye'yi kuracak iradeyi ortaya koymaktır. Çanakkale’yi geçilmez yapan o inanç ve kardeşlik ruhunda birleşmek zorundayız” ifadelerini kullandı.