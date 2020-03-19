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SP’li Taş, koronavirüsün ekonomik etkilerini değerlendirdi

Saadet Partisi İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Dursun Taş, koronavirüsün ekonomik etkilerini değerlendirerek, “Vergi indirimleri ve banka ödemelerinde ertelemeler yapılması da alınan diğer tedbirler kadar önem arz etmektedir” dedi
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SP İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Dursun Taş, koronavirüs hakkında basın açıklaması gerçekleştirdi. İl binasında gerçekleştirilen basın toplantısında Taş, “Öncelikle Çanakkale Zaferi’nin 105’inci yılını kutladı. Ardında koronavirüs ile ilgili konuşan Taş, “Hava ve damlacık yoluyla bulaşma hızı oldukça yüksek olan ve ciddi solunum yolu problemlerine sebep olan bu salgına karşı tedbirli olmak her birimizin vatandaşlık görevidir. Bu çerçevede halkımızın da bu meseleye gereken özeni göstereceğinden kuşku duymuyoruz” dedi. 

“VERGİ İNDİRİMLERİ VE BANKA ÖDEMELERİ”

Bakanlığın aldığı kararlar oldukça isabetli olduğunu ifade eden Taş, “Ancak bu süre içerisinde halkımızın hane masrafları artacak ve birçok vatandaşımız ekonomik olarak zor bir süreçten geçecektir. Ticari olarak kayıplar meydana gelecek ve halkımızın büyük çoğunluğunu etkileyecektir. Bu kayıpların bir nebze de olsa telafi edilebilmesi için Genel Başkanımızın da çağrısı doğrultusunda vergi indirimleri ve banka ödemelerinde ertelemeler yapılması da alınan diğer tedbirler kadar önem arz etmektedir” ifadelerini kullandı.

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