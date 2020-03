Çeker: Sağlık çalışanı unutulmuştur

Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Türkiye Kamu Sen Denetleme Kurulu Üyesi Ömer Çeker, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 21 maddelik ekonomik istikrar paketinde sağlık çalışanlarının göz ardı edilmesi hakkında şube binasında açıklamalarda bulundu. Çeker yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Alınan bu tedbirlerden en fazla etkilenen kesim ise sağlık çalışanlarıdır. Salgının yoğun yaşadığı ülkelere baktığımızda en riskli meslek gurubu sağlık çalışanlarıdır. Sağlık çalışanları, hayatlarını hiçe sayarak virüsün kendilerine bulaşma ihtimalini göze alarak 24 saat esaslı gece gündüz vatandaşlarımıza sağlık hizmeti vermektedir.

“BAŞKA EV KİRALIYORLAR”

Korona virüsünün ülkemizde görüldüğü günden bu yana sağlık çalışanlarının iş yükünün artması virüs bulaşma ihtimali ile ruhen ve bedenen bir travma ile karşı karşıya kalmışlardır. Evde ufak çocuğu olan veya eşi başka iş kolunda çalışan sağlık çalışanlarının birçoğu, virüsün kendilerine bulaşma ihtimaline karşı evlerine gitmemekte, otelde kalmakta veya başka ev kiralama yolunu seçmektedirler.Ülkemizdeki olağan üstü şartlar nedeniyle yayınlanmış olan genelge çerçevesinde Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) görev yapan Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Elemanı yerine bakacak biri ile anlaşmaz ise ücreti kesilmektedir. Bu nedenle ASM çalışanları izin kullanamamaktadırlar.

“ÇALIŞMALAR İVEDİLİKLE YAPILMALI”

Korona virüsün bulaşma ihtimaline karşı mecbur kalmadıkça vatandaşın sağlık birimlerine başvurmaması, evlerinden çıkmaması yetkililerce istenmektedir.Bu nedenle Aile Sağlığı Merkezlerinde performansa tabi işlemler olarak adlandırılan “Performansa Esas Gebe, Bebek, Çocuk ve Aşı İzlem, İşlemleri”de ilgili kişilerin evden çıkmak istememesi ve ASM’ye gelmemeleri nedeniyle sıkıntılar yaşanabileceği, bu kapsamda çalışanlardan performans kesintisi yapılacağı öngörülmekte olup, bu kesintilerin virüsle mücadele programı süresince yapılmaması için gerekli düzenleme ve çalışmaların ivedilikle yapılması sağlanmalıdır.

“HAKKI DA HADDİ DE DEĞİLDİR”

Bazı sağlık kurumlarında idari izinler ile ilgili yayınlanan genelge çerçevesinde hak sahiplerine idari izinlerin kullandırılmadığı, dilekçeleri idarelerce kabul edilmediği bilgileri tarafımıza intikal etmiştir. Yetkili merciler tarafından çalışana verilmiş hakkın yok saymak kimsenin hakkı da, haddi de değildir, Bu konuda mağdur olan sağlık çalışanları sendikamızdan hukuki destek alabilirler, idareleri de konu ile ilgili hassasiyete davet ediyoruz. İl, İlçe Sağlık Müdürlükleri, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları ve Hastanelere de görev yapan çalışanlar çalıştıkları süreler içerisinde Döner Sermaye ek ödemesi alabilmektedirler.12 Günlük İdari izne çıktıklarında bu haktan mahrum kalmaktadırlar. 12 günlük idari izine ayrılan sağlık çalışanlarının ek ödemelerinin kesilmemesi hususunda gerekli işlemler tesis edilmelidir.Sağlık çalışanlarının ekonomik yönden desteklenmesi durumunda moral ve motivasyonlarının arttırılması sağlanacak, daha etkin ve nitelikli sağlık hizmeti sunulması sağlanacaktır.

“YİNE SAĞLIK ÇALIŞANI UNUTULMUŞTUR”

Dünyayı saran Korana virüs olayında hastalığın yayılmaması ve hasta olan vatandaşların teşhis ve tedavisinde ruhen ve bedenen yıpranan, travmalara maruz kalan vatandaşa hizmet noktasında canlarını veren kesim sağlık çalışanlarıdır. Bu nedenle sağlık çalışanlarına hak ettiği değer verilmelidir. Cumhurbaşkanlığı tarafındanaçıklanan 21 maddelik Ekonomik İstikrar paketinde sağlık kurumlarında görev yapan çalışanları göz ardı edilmiş yok sayılmıştır.Sağlık çalışanlarının dışında diğer meslek guruplarına, sanayicilere, esnaflara vs iyileştirme yapılırken yine sağlık çalışanı unutulmuştur. Virüse karşımillet olarak yapacağımız mücadelede en ağır yük sağlık çalışanlarına düşmektedir. Bu nedenle sağlık çalışanları her yönüyle desteklenmeli maddi ve manevi olarak ödüllendirilmelidir.

“BELEDİYE ARAÇLARI ÜCRET ALMAMALI”

Personel dağılım cetvellerine (PDC) göre Kurumlarda sağlık personeli istihdamı sağlanmalı, acilen personel alımına gidilmeli, özlük haklarında iyileştirmeler yapılmalı, (Döner sermaye ek ödemeleri emekliliğe yansıtılması, 3600 Ek Göstergenin hayata geçirilmesi içinyasal düzenleme yapılarak Virüsle ilgili mücadelede sağlık çalışanlarının moralleri yükseltilmelidir.Virüsle yapılacak mücadele süresince Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sağlık çalışanlarının mesaiye geliş ve gidişlerinde belediye ye ait toplu taşıma araçlarını kullanmaları durumunda ücret almamalı, konu ivedilikle Büyükşehir belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanmalıdır.

“BİRİKMİŞ MAĞDURİYETLERİN ÖNÜNE GEÇİLMELİ”

Her an Korona virüsü bulaşma(taşıma) ihtimaline sahip halkımız ile karşı karşıya kalan sağlık çalışanları canı pahasına sağlık hizmeti sunarken ödeyeceği bedelin karşılığını görmelidir. Gerek resmi bayramlarda gerekse olağanüstü hallerde kesintisiz sürdürülen sağlık hizmetinde üstün gayret ve çaba sarf eden fedakar ve cefakar sağlık personelini göz ardı etmek, yok saymak talihsizliktir. Bu süreçte halkımızın uzak durduğu hastane ortamında görev yapmanın oluşturduğu psikolojik travmanın görmezden gelinmesi kabullenilecek bir tutum değildir. Sağlık Bakanlığının bir an önce sağlık çalışanlarını sahiplenmesi ve yeni düzenlemelerle yığınla birikmiş mağduriyetlerinin önüne geçmesi gerekmektedir.”