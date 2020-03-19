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KTO Başkanı Recep Öztürk’ün ^'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketi değerlendirmesi

Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk yeni açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Öztürk ‘’ ekonomi paketi ile ilgili firmalara önemli bir nefes verecektir’’ dedi.
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Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk yaptığı açıklamada Korona virüs salgınına karşı örnek mücadele sergileyen ülkemiz, ekonomide de önemli hamleleri zamanında gerçekleştirmektedir. Ekonomi paketini incelediğimizde istihdamın ve genelde sosyal hayatın öncelik kazandığını da vurgulamak isteriz. Tedbir paketi üretim, ticaret ve istihdamın yara almadan devamını sağlayacaktır" dedi.

ÖZTÜRK ‘’İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLARA İLETTİĞİMİZ TALEPLERİN KARŞILIK BULMASI ÖNEMLİYDİ

Yeni açıklanan ekonomi paketi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Öztürk ‘’yaşanan süreçle ilgili üyelerimizden aldığımız sorun ve çözüm önerilerimizi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne ilettik. Cumhurbaşkanımızın başkanlığında yapılan toplantıda Birlik Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu tüm oda ve borsalardan aldığı sorunları bizler adına Cumhurbaşkanımız ve ilgili bakanlıklar ile paylaştı. Bunun sonucunda ticari işletmeler ile ilgili pek çok önemli karar alınmıştır. Bu noktada ilgili kurum ve kuruluşlara ilettiğimiz taleplerimizin karşılık bulması sevindirici bir gelişmedir

TİCARİ KRİZ MASALARI KURULMALI

Açıklamalarına devam eden Öztürk ‘’ Hastalığın önlenmesi ve tedavisi için zamanında alınan kararlarlar sevindirici olduğunu vurgulayan Öztürk sağlık alanında hızlı bir kararla kurulan kurul ve kriz masalarının ticari alanda da kurularak bakanlık ve sektör temsilcilerinden oluşturulacak bir kriz masasının süreçte önemli rol oynayacağına söyledi.

UYGULAMA TALİMATLARININ NET VE ANLAŞILIR HAZIRLANMASI ÖNEMLİ

KTO Başkanı Öztürk açıklamasında  ‘’açıklanan yeni paketin uygulanma sürecinde sorumlu kurum ve kuruluşlarca hızlı ve esnek davranılması, uygulama talimatlarının net ve anlaşılır hazırlanarak yoruma açık bırakılmaması bu sürecin başarılı bir şekilde ilerlemesini sağlayacaktır. Ayrıca zaman içinde sürece bağlı olarak gelişebilecek ekonomik sıkıntılara göre yeni tedbirlerin alınabiliyor olması ticari işletmeler için önem taşıyacaktır’’dedi.

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Yorumlar

(2)
02

KORFEZ KOCAELI - korfezde ticaret odasi aydatlarini korfez ticaretinden kim ne kadar rat aliyorsa o kadar aydat odesin ne derin

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Mart 12:38
01

KORFEZ KOCAELI - ticaret oda ba;kani oda aydatlari icin ne dusunuyor aydatlar sosyal faliyetlere yetmiyormu

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Mart 12:35

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