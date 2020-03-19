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Ender Saraç, corona virüsü karantinasında

Yorumlarıyla destek verdiği programda corona virüsü salgınının başladığı ilk gününden itibaren salgından nasıl korunacağını katıldığı yayınlarda anlatan Ender Saraç pazartesi akşamı rahatsızlandı.
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Ender Saraç’ın eşi Benan Saraç, Zahide Yetiş’in programına canlı yayında bağlandı ve eşinin son durumuyla ilgili bilgi verdi. Benan Saraç, üst solunum yolunda sorun yaşaması nedeniyle hastaneye başvuran Ender Saraç ‘ın karantinada test sonucunu beklediğini açıkladı. Süreçle ilgili olarak sosyal medyada çıkan yanlış ve yalan haberlerin önüne geçmek için açıklama yapma gereği duyduğunu söyleyen Benan Saraç, şöyle konuştu:

"TEST SONUCUNU BEKLİYORUZ"

“Pazartesi akşamı hastaneye gitmek istediğini söyledi. Ateşi yoktu ama şöyle bir durum var. Yılların uzman doktoru ve kendisini dinlemeyi yine en iyi o bilir. Fazla detayını sormadım sağlık konusunda pinpiriklidir. Şu anda hepimizin duyarlı olması gereken bir süreç. Hastaneye kendisi gitti ve testin yapılmasını da yine kendisi istedi. Telefonla konuştuk ve konuşuyoruz solunum cihazına bağlı değil test sonucunu bekliyor. Üst solunum yollarında sıkıntı yaşadığını fark etmiş ve aynı gün de kontrole gitti testi de kendisi yaptırmak istediğini söyledi o zamandan bu yana bekliyoruz.” (Sözcü)

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