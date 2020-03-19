Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil'in katılımı ile bir toplantı gerçekleştireceklerini ifade etti. Saat 13.30'da Ankara'da düzenlenecek toplantıda korona virüs salgınına yönelik sürecin değerlendirileceği bildirildi. Hemen akıllara liglerin ertelenebileceği ihtimali geldi.
Bugün 12:49 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 15:04 TSİ
Ligler için kritik toplantı!
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden bugün korona virüs salgınına yönelik bir toplantı yapılacağını duyurdu
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz