Ligler için kritik toplantı!

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil'in katılımı ile bir toplantı gerçekleştireceklerini ifade etti. Saat 13.30'da Ankara'da düzenlenecek toplantıda korona virüs salgınına yönelik sürecin değerlendirileceği bildirildi. Hemen akıllara liglerin ertelenebileceği ihtimali geldi.