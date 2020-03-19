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Kocaman'dan koronavirüs önlemleri toplantısı

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, gün boyu belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, muhtarlar ve belediye meclis üyeleriyle ard arda toplantı yaparak koronavirüse karşı alınan önlemleri masaya yatırıldı
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Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, belediye başkan yardımcıları ile birlikte birim müdürleri, 32 mahalle muhtarı ve meclis üyeleriyle bir araya geldi. Kartepe Belediyesi hizmet binasında yapılan toplantıda koronavirüse karşı alınan önlemler ile eylem ve hareket planı gerçekleştirildi.

KOORDİNASYON VE HIZ ÇOK ÖNEMLİ

Belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile yapılan toplantıda konuşan Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Ciddi ve önemli bir dönemden geçiyoruz. Allah korusun, kötü senaryoya karşı ayakta kalması gereken bir kurumuz. Önce kendimizi koruyarak temas ve yayılım zincirini kıracağız” dedi.  

BÜYÜKŞEHİR BÜNYESİNDE KRİZ MASASI KURULDU

Sözlerine devam eden Başkan Kocaman “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kriz masası kuruldu. Koronavirüs havadan bulaşmıyor, temasla geçmektedir. Bu sadece tokalaşmakla değil, temas ettiğiniz her yerde olabilir. Temasların olmamasına dikkat etmeliyiz. Konuyu ciddiye alarak hareket etmeliyiz. Hijyen ve koruyucu malzeme, bilgilendirme ve eğitimler konusunda bütün hazırlıklarımız ve stoklarımız yeterli” açıklamasında bulundu.

 STOKLARIMIZ YETERLİ

“Kendi içimizde de kriz masası oluşturduk”  diyen Başkan Kocaman “Zabıta, İşletme, Temizlik, Fen İşleri, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nden oluşan dezenfekte ekipleri görevlerinin başında. Acil eylem planımız güncel olarak hazır. Kim hangi durumda ne iş yapacağını biliyor. Eğitim ve malzeme tedarikimiz hazır” şeklinde konuştu.  

DENETİMLERDE TAVİZ YOK

“İç İşleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge harfiyen uyarak, denetimlerde taviz vermiyoruz” diyen Başkan Kocaman “Hemşehrilerimiz bu süreçte evlerinde kalmaları çok önemlidir. Bu noktada doğru bilgi, farkındalık ve sorumluluk en önemli adım. Bütün iletişim araçlarımız ile halkımıza doğru ve sağlıklı bilgiyi güncel ve yaygın olarak ulaştırıyoruz” dedi.  

MUHTARLARIMIZIN DESTEĞİ ÖNEMLİDİR

Kendi ekibiyle yaptığı toplantıdan sonra 32 mahalle muhtarıyla bir araya gelen Belediye Başkanı Kocaman “Dezenfekte çalışmalarına camilerimiz ile başladık. Okulların tatil edilmesiyle birlikte dezenfekte çalışmalarını tüm kamu ve toplu alanlara yaydık. Mahalle halkımızı bilinçlendirme noktasında sizlerden de destek bekliyoruz. Sarılmak bizim kültürümüzde vardır. Ancak bu dönem bunu yapmayacağız” şeklinde konuştu.       

TOKALAŞMAYIN

Muhtarlardan sonra Kartepe Belediye meclis üyeleriyle bir araya gelen Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Hepimiz bir çok programa katılıyoruz. Herkesle temasımız olmaktadır. Bu dönemde buna izin vermeyelim. Bir kişiye bulaşırsa yüzlerce kişiye bulaşır. Ben günlerdir kimseyle tokalaşmıyorum. Çok ciddi bir durum ile karşı karşıyayız. Cenazelere dikkat etmeliyiz. Herkesin sorumluluk duygusuyla hareket etmesi önemlidir” dedikten sonra, alınan tüm tedbirlerle ilgili de bilgilendirme yaptı.   

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