Lastik İş’te ana gündem coronavirüs

Bin 600 işçiyi ilgilendiren Lastik İş Sendikası ile Goodyear fabrikası arasında gerçekleştirilen toplu iş sözleşme görüşmelerinin son toplantısında sözleşmeye dair herhangi bir madde geçmezken bugün yapılan yedinci görüşmede 2 madde geçti. Bir diğer yandan dünyada binlerce kişinin ölümüne neden olan corona virüsü, toplantının ana gündemlerinden biriydi. Bugün Tryp By Wyndham Otel’de gerçekleştirilen görüşmelere Lastik- İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı ve yönetiminin yanı sıra Goodyear İnsan Kaynakları Direktörü Selda Kalleci ile Goodyear yetkilileri katıldı.

Aylardır süren toplantılarda ücret konusunda karar çıkmazken, üçüncü toplantıda ise eylem kararı alınmıştı. 3 Ocak’tan bu yana yapılan toplantılarda toplamda 34 madde geçerken bugünkü toplantıda 45 madde görüşülmek için toplantı yapıldı. Kadrolu işçilerde 20, destek hizmetlerinde ise 25 madde üzerinde görüşen işveren ile işçi sendikası bir an önce anlaşma sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

“FABRİKALAR ÜRETİMİ DURDURDU”

İki saatlik toplantının ardından açıklama yapan Lastik İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı, “İki madde geçtik. İkramiye maddesiyle alakalı teklifleri vardı onu geriye çektirdik. İşçi sağlığı güvenliği ile maddesi vardı. Onu da geçtik. Zam ve parasal konularla alakalı bir teklif olmadı. Gündemimiz korona. Genel sağlık problemleriyle alakalı toplu söz konuşulan konusu açıkçası bu oldu. Goodyear dünya genelinde ve Avrupa’da fabrika üretimlerini durdurdu. Borsada yüzde 30 olan değerleri yüzde 5 dolarlara kadar düştüğünü ifade ettiler. Dünyada sermayenin el değiştirdiği ekonomik bir sürece girdik. Virüsün toplum sağlığı konusunda ve ekonomi ye yansımaları böyle” dedi.

TEDBİR PAKETİNİ DEĞERLENDİRDİ

Açıklanan tedbir paketi ile ilgili konuşan Sarı, “Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan paketle belirli iyileşmeler olsa da bu paketlerin önümüzdeki süreçte de devam edeceği kanısındayız. Kısa çalışma ödeneğiyle ilgili de çalışma bekliyoruz. Üretimin olmadığı bir süreçte açıklanan paketle üretimi teşvik edecek piyasayı hareketlendirecek bir paket mi bilemiyoruz. Kısmi olarak bunu söyleyebiliriz ama genel manada bunu söylemek imkansız. Ticareti hareketlendirecek çalışmalar bekliyoruz. Önümüzdeki süreçlerde bu olmaz manasına gelmiyor” ifadelerinde bulundu.

“ÖNLEM ALDIK”

Türkiye ve dünya farklı bir sürece girdiğini hatırlatan Sarı, “Türkiye olarak bu olaylardan ve krizden inanıyoruz ki iyi bir şekilde çıkacağız. Karamsarlığa kapılmamak lazım. Türkiye hem coğrafi hem nüfus olarak güçlü bir konumda. Türk toplumu dayanışmayı yoğun bir şekilde yaşıyor. Gelişmiş ülkelerde coronayla alakalı yaşlılara yapılan uygulamayı görüyoruz. Masa atmosferine baktığınızda bizim de önlem aldığımızı görüyorsunuz. Ara bulucu sürecine girdik artık. Kalabalık ortamlar uygun olmadığı için toplantının sitemini de değerlendireceğiz” ifadelerini kullandı.

“ÜRETİM DEVAM EDECEK”

Üretim devam edecek diyen Sarı, “Önemli olan insan sağlığı. Her bir paket istikrasızlığı da getirebilir ama olağanüstü bir süreçten geçiyoruz. Bu çok normal. Üretim devam edecek. Genel sağlık prensipleri ve hükümetin uygulamalarına uyacak şekilde bir çalışma uygulanması gerekiyor. Zaman zaman işverenlerle oturduğumuzda fabrikalarımızda kronik hastalığı olan beyaz ve mavi yakalıların evlerinde istirahat etmeleri mutabakatına vardık. Tespit edilen fabrikalar var. Tespit edilmeyenler de var onunla ilgili çalışmalar sürüyor” şeklinde konuştu.

“ÜRETİMİ DURDURMAKLA ALAKALI BİR TARİH YOK”

Üretimle alakalı farklı anlayış ve çalışmalar da olacağını ifade eden Sarı, “Gelişecek duruma göre hareket etmemiz en doğrudur. Toplumu kaosa sürükleyecek bir anlayış olmaması lazım. Virüsle alakalı tedbirimizi almak zorundayız. Arabulucu atandı. Biri Prof. Dr. Ahmet Selamoğlu. Onun vereceği tarih çerçevesinde toplantı yapacağız. Üretimi durdurmakla alakalı bir tarih yok. Durmaz da demiyoruz durur da demiyoruz. Üretim dursa bile işçi sınıfının mağdur etmeyeceğiz” ifadelerinde bulundu.

“KURALLARA UYDUĞUMUZ SÜRECE KURTULACAĞIZ”

Sarı son olarak “Çalışma Bakanlığı’na şunu söylemek doğru olacaktır. Bu süreci dondurma gibi bir şey olmaz. Süreci uzatmakla alakalı arabulucu süresi, grev süresi gibi zamanlarımız var. Çalışma Bakanlığı’nın her yerde uygulanan çalışmalarla bu süreci uzatmasında fayda vardır. İşverenlerin toplu sözleşme masasına gelmediğini de görüyoruz. Hayat devam ediyor. Kurallara uyduğumuz sürece sıkıntıdan kurtulacağız” dedi. Arabulucu sürecine giren tarafların bir sonraki görüşmesi arabulucunun talimatıyla belirlenecek. Korona virüsü tedbirleri kapsamında bir sonraki toplantının konsepti de değişebilir.