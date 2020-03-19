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Kartepe'de berberlere koronavirüs denetimi

Kartepe Belediyesi Zabıta ve Ruhsat - Denetim Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde berber esnafı koronavirüs önlemleri kapsamında denetlediler
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Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı önlemlerini arttıran Kartepe Belediyesi çok ciddi ve hızlı çalışıyor. Kartepe Belediyesi Zabıta – Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde hizmet veren berberleri denetlediler.

TAVİZ YOK - CEZA VAR

Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında berberlerin maske ve eldivenle çalışmaları sterilasyon cihazların aktif kullanımda olması gerektiği belediye ekipleri tarafından anlatıldı. Koronavirüsün etkileri konusunda esnaflara bilgi verilirken, dezenfektasyonun nasıl yapılacağı da anlatıldı. Zabıta ile Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü yetkilileri denetimlerin devam edeceğini belirtirken, genelgeye ve hijyen kurallarına uygun olmayan işletmelere taviz verilmeden yetkimiz kapsamında, kabahatler kanunu mevzuatına göre cezai işlem uygulanacaktır. Tüm esnaflarımızı önemle hassasiyete davet ediyoruz” dendi.  

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