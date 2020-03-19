Ekonomik yavaşlama ve artan yatırımlar performansı etkiledi

Henkel CEO’su Carsten Knobel, “2019 yılının başında, markalarımızı, teknolojilerimizi ve yeniliklerimizi güçlendirmek ve Henkel’in dijital dönüşümünü hızlandırmak amacıyla 2019 ve sonrası için büyüme yatırımlarını yıllık 300 milyon Euro civarında artırma planımızı açıkladık. Aynı zamanda üretim alanlarının ve inovasyon merkezlerinin genişletilmesine ve iyileştirilmesine yönelik yatırımlarımıza devam ettik. Ayrıca, farklı iş birimlerimizi yaklaşık 600 milyon Euro değerinde hedefe yönelik satın alma ve ortaklıklarla güçlendirdik.” şeklinde konuştu.



2020 için Öngörü

Henkel 2020’de yüzde 0 ile 2 arasında bir organik satış büyümesi beklemektedir. Faiz ve vergi öncesi kar (EBIT) marjının yüzde 15 seviyelerine ulaşması beklenirken, imtiyazlı hisse başına karlılıkta (EPS) ise sabit kurlarda tek haneli yüzde oranın orta ila üst seviyelerinde azalma öngörülüyor.

2019 Mali Yılında Satış ve Kar Performansı

2019 mali yılında satışlar nominal olarak yüzde 1,1 oranında yükselerek 20,114 milyar Euro olarak gerçekleşti. Kur etkilerinin satış büyümesi üzerinde yüzde 0,6 oranında pozitif bir etkisi oldu. Kur etkileri hesaba katılarak değerlendirildiğinde satışlarda yüzde 0,5 oranında bir büyüme gerçekleşti. Satın alma ve elden çıkarmaların katkısı da yüzde 0,5 oranında idi. Kur etkileri, satın alma ve elden çıkarmaların etkisinden arındırılmış organik satış büyümesi değişiklik göstermeyerek yüzde 0,0 oranında gerçekleşti.

Henkel Hakkında

Henkel, global olarak dengeli ve çeşitlilik gösteren bir portföyle faaliyet göstermektedir. Güçlü markalar, inovasyonlar ve teknolojiler sayesinde şirket, üç iş birimiyle hem endüstriyel hem de tüketici iş birimlerinde lider konumlara sahiptir. Henkel Yapıştırıcı Teknolojileri, yapıştırıcı piyasasında dünya çapında tüm endüstriyel sektörlerde global bir liderdir. Henkel’in Çamaşır ve Ev Bakım ile Beauty Care İş Birimlerinde, dünya genelinde pek çok piyasa ve kategoride liderliği bulunmaktadır. 1876 yılında kurulan Henkel, 140 yılı aşkın süredir başarısını sürdürmektedir. 2019 yılında Henkel, yaklaşık 20 milyar Euro satış ve 3,2 milyar Euro faaliyet kârı bildirmiştir. Henkel dünya çapında güçlü şirket kültürü ile bir araya gelmiş, tutkulu, birbirinden farklı olan ancak aynı değerleri paylaşarak, sürdürülebilir değerler yaratmak için çalışan yaklaşık 52.000 kişiyi istihdam etmektedir. Sürdürülebilirlik konusunda tanınmış bir lider olarak Henkel, birçok uluslararası endeks ve sıralamada en üst sıralarda yer almaktadır. Henkel’in imtiyazlı hisse senetleri, Almanya DAX borsa endeksine kayıtlıdır. Daha fazla bilgi için lütfen www.henkel.com'u ziyaret ediniz.