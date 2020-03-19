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Gölcüklü Çağatay’ın davasında mütalaa verildi

Geçtiğimiz yıl Değirmendere sahilinde yaşanan tartışmanın ardından bıçaklanarak ağır yaralanan Çağatay Burak Atay’ın bugün görülen duruşmasında savcı mütalaa verdi. Sanık Müslüm A. yaptığı savunmada, “Hala onun için dua ediyorum” dedi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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1 Ağustos tarihinde gece saatlerinde Gölcük Değirmendere Yüzbaşılar Caddesi Değirmendere Sahili’nde meydana gelen olayda Müslüm A. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybeden Çağatay Burak Atay’ın (21) davası bugün Kocaeli Adliyesi’nde görüldü. Duruşmaya taraf avukatları katılım sağlarken, Cumhuriyet Savcısı bugünkü davada mütalaa verdi. Savcı mütalaasında sanık Müslüm A.’nın Çağatay Burak Atay’ın ve arkadaşlarına yakın olarak bulunan çam ağacının dibine idrarını yaptığı, orada bulunan bir şahsın “buraya çiş yapılır mı” şeklinde uyardığı, Müslüm A.’nın ise daha sonra grubun yanına gelerek, kendisini uyaran şahıs hakkında “O şahıs buraya gelecek, onu sinkaf edeceğim” şeklinde sözler sarf ettiği belirtildi.

SAVCI MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTEDİ

Mütalaada küfrün üzerine Çağatay Burak Atay ve arkadaşları ile Müslüm A. arasında tartışma çıktığı, bu sırada Müslüm A.nın taşımasının yasak olduğu Çağatay Burak A.’nın karnından bıçaklaması sonrasında müdahale edilmesinin ardından bıçağı da alıp olay yerinden kaçarak uzaklaştığı ifadeleri yer alırken savcı, Müslüm A. hakkında kasten öldürme suçu işlediğine kanaat getirerek müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Ayrıca savcı, yasak niteliğinde haiz bıçak bulundurup taşıma suçundan da cezalandırılmasını istedi.

“UYUŞTURUCU VE ALKOL ETKİSİNDE”

Müslüm A.’nın avukatı sanığın öldürme kastının olmadığını belirterek, “Maktulü olay öncesinde tanımamaktadır. O gün kendisine hakaret eden kişi maktul değil başka bir kişidir. Müvekkilim oradan uzaklaştırılmaya çalışılmıştır. Bu da kastının olmadığını göstermektedir. Ayrıca müvekkilim karşı taraftan darp edilmiş ve iteklenmiştir. Maktulün uyuşturucu ve alkol etkisinde olduğu anlaşılmaktadır. Müvekilimin tahliyesini istiyoruz” dedi.

Müslüm A. ise “Maktulü öldürmek gibi bir amacım yoktur. Hala onun için dua ediyorum. Tahliyemi istiyorum” ifadelerinde bulundu. Mahkeme, Müslüm A.’nın tutukluluk halinin devam kararını verirken, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Bugün 13:39 TSİ - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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