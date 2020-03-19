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Kocaeli kuyumcularından koronavirüs kararı

Kocaeli kuyumcular derneğinden ortak koronavirüs açıklaması geldi
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Yeni koronavirüs (Covid-19)'a karşı alınacak önlemler kapsamında Kocaelideki Kuyumcular olarak;
Tüm kuyumcu işyerlerimiz dezenfekte edilip 20/03/2020 Cuma günü itibari ile 11.00-17.00 saatleri arasında halkımıza hizmet vereceğiz.Siz değerli halkımıza duyurulur.Sağlıklı günler dileriz.

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