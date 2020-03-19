Kocaeli kuyumcularından koronavirüs kararı

Yeni koronavirüs (Covid-19)'a karşı alınacak önlemler kapsamında Kocaelideki Kuyumcular olarak;

Tüm kuyumcu işyerlerimiz dezenfekte edilip 20/03/2020 Cuma günü itibari ile 11.00-17.00 saatleri arasında halkımıza hizmet vereceğiz.Siz değerli halkımıza duyurulur.Sağlıklı günler dileriz.