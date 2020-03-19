İzmit'in dört bir yanı dezenfekte edildi

Tüm dünyada hızla yayılan son olarak ülkemizde de görülen koronavirüse karşı İzmit Belediyesi adeta seferberlik ilan etti. Av. Fatma Kaplan Hürriyet başkanlığında tüm birimleriyle koronavirüse karşı gece gündüz demeden çalışan İzmit Belediyesi her türlü tedbiri e önlemi almaktan hiç kaçınmıyor. Tüm çalışmalarında halkın sağlığının korunmasını en ön plana alan İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri gece boyunca kentin dört bir noktasında temizlik ve dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdi.

KENTİN DÖRT BİR YANINDA

Gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar devam eden çalışmalarda vatandaşların yoğun olarak kullandığı Cumhuriyet Parkı, Yürüyüş Yolu, İzmit Belediye Meydanı, Yeşilova Kapalı Pazar Alanı, Alikahya Kapalı Pazar Alanı, 42 Evler Pazar Alanı başta olmak üzere kentin birçok noktasında çalışmalar gerçekleştirildi. Dezenfekten uygulamaları, köpük ve tazyikli su ile gerçekleştirilen çalışmalarda ekipler mesai kavramı gözetmeksizin halk sağlığı için mücadele ederken, yetkililer tarafından temizlik çalışmalarının sürekli olarak devam edileceği bildirildi.

HALKIN SAĞLIĞI HER ŞEYDEN ÖNEMLİ

Çalışmalar esnasında ekiplerin başında bulunan İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Havva Açıkgöz yaptığı açıklamada, “Başkanımızın talimatları doğrultusunda koronavirüse karşı topyekûn mücadele ediyoruz. Halkımızın sağlığı her şeyden önemli. Bu doğrultuda kentin dört bir yanında dezenfekte ve yıkama işlemleriyle çalışmalar gerçekleştiriyoruz” dedi. Gece saatlerindeki çalışmaları gören vatandaşlar da, belediye ekipleri ve Başkan Av. Fatma Kaplan Hürriyet’e çalışmaları için teşekkür ettiler.