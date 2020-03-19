Mili Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı. En çok merak edilen konulardan biri ise okullardaki tatilin uzayıp uzamayacağı. Selçuk, okullarda tatil uzayacak mı? sorusunu ise işte böyle cevapladı.

“Uzaktan eğitimin uzayıp uzamaması konusu Bilim Kurulu'nun dünya ve Türkiye'deki gelişmeleri izleyip alacağı tavsiye kararlara bağlı olacak. Biz bu kararları alırken tek başımıza almıyoruz. Tüm bakanlıklar eşgüdümlü alıyoruz. Diyelim ki süreç uzadı. Bununla ilgili hazırlığımız var. Daha da uzadı diyelim, dönem kapandı diyelim mesela... Bunu olasılık olarak söylüyorum. Bizim görevimiz bunun hazırlıklarını yapmak. Bizim yaptığımız şey bu. Burada şu sorulabilir; 'Acaba şöyle mi olabilir böyle mi olabilir.' Emin olun biz de önümüzdeki tabloya anlık bakıyoruz. 'Şu olursa bu olursa' diyerek farklı senaryolar geliştiriyoruz. Hepsiyle ilgili senaryolarımız var. Kaç stüdyomuz var, kaç öğretmen bu süreci ne kadar sürdürebilir... Bunların matrisi çıktı ve bunlar üzerinde çalışıyoruz.”