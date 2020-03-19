Kaza, Gebze Mustafa Paşa Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmek isteyen Emine Y.'ye sürücüsü öğrenilemeyen 41 YT 574 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Emine Y. yere düşerek yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Emine Y., Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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Yolun karşısına geçmek isterken canından oluyordu
Gebze'de yolun karşısına geçmek isterken motosikletin çarptığı kadın yaralandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz