Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 14:11 TSİ- Asayiş G: Bugün 14:16 TSİ

Yolun karşısına geçmek isterken canından oluyordu

Gebze'de yolun karşısına geçmek isterken motosikletin çarptığı kadın yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
mask

Kaza, Gebze Mustafa Paşa Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmek isteyen Emine Y.'ye sürücüsü öğrenilemeyen 41 YT 574 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Emine Y. yere düşerek yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Emine Y., Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bugün 14:11 TSİ - Asayiş

Muhabir İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı mask
Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Polis memuru kalbine yenildi mask
Polis memuru kalbine yenildi
Kendini zabıta müdürü gibi tanıtıp esnafı dolandırdı! mask
Kendini zabıta müdürü gibi tanıtıp esnafı dolandırdı!
Bin 279 adet kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi mask
Bin 279 adet kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi
Kocaeli’de zincirleme trafik kazası: 5 yaralı mask
Kocaeli’de zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
Haftalık uyuşturucu bilançosu mask
Haftalık uyuşturucu bilançosu
Anket Corona virüsü için alınan tedbirleri yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 4 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Koronavirüsten ölen kişi nasıl gömülecek? mask
Koronavirüsten ölen kişi nasıl gömülecek?
Kocaeli’de koranavirüs iddiası asılsız çıktı! mask
Kocaeli’de koranavirüs iddiası asılsız çıktı!
Kocaeli’de sosyal hayat durdu mask
Kocaeli’de sosyal hayat durdu
Umreden gelen komşusunu eve kilitledi! mask
Umreden gelen komşusunu eve kilitledi!
Bu paylaşım İzmit Belediyesi'ni zor duruma soktu mask
Bu paylaşım İzmit Belediyesi'ni zor duruma soktu
Goodyear işçi alacak mask
Goodyear işçi alacak

GALERİ

Isınmak için yaktığı ateş metruk binayı küle çevirdi mask
Isınmak için yaktığı ateş metruk binayı küle çevirdi
Kocaeli’de kar yağışı başladı mask
Kocaeli’de kar yağışı başladı
İşte vatandaşın kalacağı yurt odaları mask
İşte vatandaşın kalacağı yurt odaları
Karşılıksız çekle firmaları dolandırdılar mask
Karşılıksız çekle firmaları dolandırdılar
Bu görüntüler salgının ciddiyetini gözler önüne serdi! mask
Bu görüntüler salgının ciddiyetini gözler önüne serdi!
KOGACE’nin Hayvanat Bahçesi keyfi mask
KOGACE’nin Hayvanat Bahçesi keyfi
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 4 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL