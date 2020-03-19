Şeker: Deprem virüsten daha tehlikeli

AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) düzenlediği basın açıklamasında depremin pandemi olarak ilan edilen corona virüsünden daha tehlikeli olduğunu ve bu yüzden ülke olarak milletçe ciddi önlemler alınması gerektiğini ifade etti.Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda bakanlığın ve hükümetin almış olduğu tedbirler ve etkili önlemler sayesinde sürecin şimdilik hafif atlatıldığını ifade eden Şeker, “Virüsün yayılmasını önlemeye yönelik verdikleri mücadeleden dolayı, Başta Cumhurbaşkanımız Sn.Recep Tayyip ERDOĞAN olmak üzere, milletimizin takdirini kazanan Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’ya, hükümetimize ve sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum.” dedi.

“DEPREM DAHA TEHLİKELİ”

Bütün dünyayı tedirgin eden corona virüsünden bu güne kadar 6 bin civarında insanın hayatını kaybettiği açıklanırken, sadece 99 Kocaeli Gölcük depreminde 18 bine yakın insan hayatını kaybettiğini söyleyen Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker,“Ülkemizde sonuçlarına bakıldığında depremin corona virüsünden daha tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla corona virüsünden korunmak için, aldığımız tedbirlerin katbekat fazlasını depremden korunmak içinde almalıyız. Nasıl ki; corona virüsünden korunmak için ellerimizi yıkayıp diğer tedbirleri de alıyorsak, depremden korunmak için de oturduğumuz binaların, depreme dayanıklı mı, fay hattının üzerinde mi, çökme bölgesinde mi kalıyor diye kontrollerini yaptırmalıyız ve gerekli tedbirleri almalıyız.” ifadelerini kullandı.

“GEREKLİ TEDBİRLERİ ALDILAR”

Ülkemizin dünyanın en etkin deprem kuşakları üzerinde bulunmasına rağmen depremin,17 Ağustos tarihine kadar pek önemsenmeyen bir kavram olduğunu ve bundan dolayı da alınması gereken tedbir ve atılması gereken adımlarda hep geç kalındığını ifade eden AK Parti Kocaeli Milletvekili Şeker şu ifadelerde bulundu: “Depremlerde can ve mal kaybının en aza indirilmesi için hükümete, yerel yönetimlere ve vatandaşlarımıza önemli görevler düşmektedir.Hükümetlerimiz, deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrasında neler yapılacağı konusunda gerekli tedbirleri aldılar, almaya da devam ediyorlar. Depremle ilgili önemli yasal düzenlemeler yapıldı.

ÇALIŞMALARI ANLATTI

Öncelikle Yapı Denetimi Kanunu çıkarıldı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun çıkarıldı, AFAD, Türkiye'de afet ve acil durumlara ilişkin ülkenin yetkin ve etkili tek kurumu oldu. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun çıkarıldı ve Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği çıkarıldı. Kentsel dönüşüm teşvik edildi, ekonomik destekler ve muafiyetler getirildi, TOKİ ve Bakanlık depreme dayanıklı konutlar ürettiler ve üretmeye devam ediyorlar.

“YASALAR BELEDİYELERE OLAĞANÜSTÜ YETKİ VERMEKTE”

Depremlerde can kaybını en aza indirmek için belediyeler ve özel idareler, kaçak inşaata göz yummamalı, sıkı denetim yapılmalı, aktif fay hatlarının geçtiği yerler, alüvyon bölgeler ve çökme bölgelerini plan tadilatlarıyla imara kapatmalı, plansız, projesiz ve denetimsiz binaların yapımına müsaade etmemelidir.Yasalar belediyelere bu çalışmaları yapması için olağan üstü yetki vermekte ve görev yüklemektedir. Bu çalışmalar için ayrıca bir yasal düzenlemeyede ihtiyaç yoktur mevcut yasalar yeterlidir.

“BÜYÜKŞEHİR REVİZE ETTİ”

Kocaeli Fay Etkinliği Araştırma Projesi'ni, zemin Sınıflaması ve Sismik Değerlendirme Projesi'ni, Risk Arz Eden Binalar İçin Yapısal Sismolojik İzleme Projesi gibi projeleri uygulamaya koydu, Kentsel Dönüşüm Araştırma Raporu'nu hazırladı, her yıl Uluslararası Deprem Gerçeği ve Kentleşme Çalıştayı’nı yapıyor. Bu projelerle elde edilen bilgiler doğrultusunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde imar planları revize edildi. Yapılan imar planı revizyonlarında, öncelikle yapılan jeolojik raporlara göre Kocaeli’nin tamında alüvyon bölgeler, çökme bölgeleri ve heyelan bölgeleri imara kapatıldı.

“20 BİN 280 KONUT ÜRETİLDİ”

Kartepe ilçemizdeki Rahmiye, Tepetarla, Acısu, Maşukiye bölgelerinden ve Başiskele ilçemizde Kullar, Yuvacık bölgelerinden geçen 18 kilometrelik Kuzey Anadolu Fay Hattı ile koruma bandı imara kapatıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde 5393, 6306, 775 ve 6292 sayılı kanun kapsamında belirlenmiş 5 bin 183 hektarlık arazide kentsel dönüşüm, kentsel yenileme ve kentsel gelişim projeleri uygulanmakta. Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ marifetiyle bu süre içerisinde 20 bin 280 adet konut üretildi.”